Бизнес

44 минуты назад

Липчане любят стихи и книги по саморазвитию

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Липчане любят стихи и книги по саморазвитию

Эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Липецкой области, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Специалисты выяснили, что типичным «цифровым» книгочеем региона стала девушка 34 лет, предпочитающая фэнтези и детективы детективы по четвергам.

Среди мобильных читателей региона женщин в два раза больше чем мужчин. При этом сильная половина предпочитает книги слушать – доля мужчин среди любителей аудиоформата в 1,5 раза выше, чем женщин. Чаще электронными библиотеками в области пользуются абоненты в возрасте 34-47 лет. Только 5% онлайн-читателей старше 70-ти лет зафиксировано в регионе. Наслаждаться интересными произведениями жители региона предпочитают в будни, особенно в среду.

В основном липчане читают фэнтези и детективы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали: книга по саморазвитию Джона Кехо «Подсознание может всё!»* и аудиосборник со стихами Марины Цветаевой «Стихи. Читает Вера Павлова»*.

Также мужчины часто прибегают к книге Артема Рублева «Предназначение»*, а женщины к работе Антона Могучего «Самая полная книга-тренажер для развития мозга! Новые тренинги для ума»*.

Наиболее востребованными писателями стали: английская писательница и мастер детективного жанра Агата Кристи, а также автор современных любовных и фэнтезийных романов Татьяна Орлова.

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