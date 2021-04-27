В России
сегодня, 11:50
Доля российского экспорта в долларах впервые упала ниже 50%
Доля доллара в расчетах за российский экспорт упала ниже 50% по итогам четвертого квартала прошлого года.
На фоне усиления санкционного давления со стороны США Россия начала постепенно отказываться от доллара. Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50% в четвертом квартале после многолетней кампании РФ по снижению зависимости страны от активов США, - передает Bloomberg.
Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50% и составила 48,3%, тогда как в прошлом году показатель превышал 61%.
Наибольшее сокращение использования доллара произошло за счет торговли России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро, - сообщает ЦБ РФ. Данные регулятора показывают, что доля единой валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на 10 процентных пунктов, до 36%.
Западные санкции и постоянные угрозы подтолкнули Россию к поиску способов изолировать свою экономику от вмешательства США. ЦБ РФ также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, вместо этого накапливая золото и евро, - передает Bfm.ru.
15 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Инвесторы США и эксперты назвали такие санкции слишком мягкими, - передает Lenta.ru.
Китай тем временем заявил о своей поддержке России. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заверял, что "в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку". При этом Китай надеется, что США и Россия смогут начать конструктивный диалог и устранить разногласия на принципах взаимного уважения, - полагает Ван.
Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50% и составила 48,3%, тогда как в прошлом году показатель превышал 61%.
Наибольшее сокращение использования доллара произошло за счет торговли России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро, - сообщает ЦБ РФ. Данные регулятора показывают, что доля единой валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на 10 процентных пунктов, до 36%.
Западные санкции и постоянные угрозы подтолкнули Россию к поиску способов изолировать свою экономику от вмешательства США. ЦБ РФ также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, вместо этого накапливая золото и евро, - передает Bfm.ru.
15 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Инвесторы США и эксперты назвали такие санкции слишком мягкими, - передает Lenta.ru.
Китай тем временем заявил о своей поддержке России. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заверял, что "в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку". При этом Китай надеется, что США и Россия смогут начать конструктивный диалог и устранить разногласия на принципах взаимного уважения, - полагает Ван.