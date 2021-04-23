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сегодня, 17:13

Несколько липецких дорог отремонтируют по гарантийным обязательствам

3 431
#дорожные работы
Несколько липецких дорог отремонтируют по гарантийным обязательствам
Несколько дорог в Липецке ремонтируются по гарантийным обязательствам. Как сообщает пресс-служба администрации города, гарантийный ремонт уже произведен на площади Театральной, улицах 40 лет Октября, Первомайская и Титова. 
 
Ожидается, что уже завтра дорожная техника выйдет на Грязинское шоссе. Здесь предстоит отремонтировать 2,89 км покрытия – от дома № 222А по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря». На понедельник запланирован начало ремонта на улице Ильича. Здесь дорожники применят метод «больших карт» – сфрезеруют старое дорожное полотно и уложат свежее асфальтобетонное покрытие. Также в планах на следующую неделю улицы Фрунзе, Советская, Терешковой, Студеновская и Ковалёва.

3 431
#дорожные работы

Комментарии (3)

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18 минут назад
И отремонтируйте уже съезд с кольца около Ц рынка в сотон И отремонтируйте уже Неделина ( от сьезда с кольца у церкви на Ц рынке и до подъема Циолковского!
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Ирина

37 минут назад
Когда же отремонтируют дорогу в переулке Кирова в Сселках. А также тротуары, ведещие к школе 35.
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А когда начнут делать Меркулова?

59 минут назад
Разворотили всё в момент со всех сторон! И дальше что? Два человека копошатся что-то делают в час по чайной ложке!!! Кто курирует эту работу???
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