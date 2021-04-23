Несколько липецких дорог отремонтируют по гарантийным обязательствам

Несколько дорог в Липецке ремонтируются по гарантийным обязательствам. Как сообщает пресс-служба администрации города, гарантийный ремонт уже произведен на площади Театральной, улицах 40 лет Октября, Первомайская и Титова.



Ожидается, что уже завтра дорожная техника выйдет на Грязинское шоссе. Здесь предстоит отремонтировать 2,89 км покрытия – от дома № 222А по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря». На понедельник запланирован начало ремонта на улице Ильича. Здесь дорожники применят метод «больших карт» – сфрезеруют старое дорожное полотно и уложат свежее асфальтобетонное покрытие. Также в планах на следующую неделю улицы Фрунзе, Советская, Терешковой, Студеновская и Ковалёва.



