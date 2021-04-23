В Добринке сгорел дом: оказалось, в нем ночевал незнакомец

Возбуждено уголовное дело.

В ночь с 11 на 12 февраля этого года в Добринке на улице Интернациональная сгорел дом. Хозяйка дома написала заявление в полицию: ущерб составил четыре миллиона рублей, а по заключению эксперта, вероятной причиной пожара стало «возгорание от привнесенного источника горения».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подозревают, что перед пожаром три человека незаконно проникли в дом и распивали там спиртное. Двое ушли, а один остался ночевать. Около двух часов ночи начался пожар.

Ранее полицией было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но прокуратура района его отменила — 9 апреля дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.