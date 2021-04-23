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Во время краеведческого субботника в Липецке разместят баннер на заборе снесенной усадьбы

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#краеведение #субботник
Во время краеведческого субботника в Липецке разместят баннер на заборе снесенной усадьбы

В Липецке пройдет историко-культурный субботник, на котором волонтеры приведут в порядок исторический центр Липецка

В субботу 24 апреля с 10 часов утра и до 15.00 в исторической части Липецка пройдет историко-культурный субботник. 

В пределах современных улиц Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Скороходова сохранилась историческая застройка торговой части дореволюционного Липецка и канал реки Липовки. Этот район краеведы называют исторической частью Липецка.

Задача предстоящего субботника - уборка мусора на берегах канала реки Липовки по улице Скороходова, и приведение в порядок заросшего участка в исторической части города на углу улиц Фрунзе и Октябрьская. Здесь, по адресу ул. Фрунзе, 9 находился двухэтажный дом городской усадьбы с въездными кирпичными воротами, снесенный 12 лет назад.

DSCN0745.JPG

На фото предаставленном историко-культурным музеем: Здание, обнесенное забором, уже не существует, но участок так и остается за забором "не городским", и он весь зарос


Как стало известно GOROD48, этот участок принадлежит банкротящейся «Липецкой ипотечной корпорации» и находится в конкурсной массе. Но конкурсный управляющий, живущий в Новосибирске, разрешил провести на его территории субботник, порезать поросль, и по всему забору разместить баннер.

Как сообщила GOROD48 руководитель историко-культурного музея Ирина Жирова, на баннере-растяжке напечатаны старинные объявления из липецкой прессы XIX века - Курортного листка, и виды Липецка. 

- Историко-культурный субботник – это не только уборка мусора, это  первый шаг в возвращении историческому кварталу Липецка репутации культурного и благоустроенного района города. В рамках акции можно будет узнать историю старинных зданий и фамилии их владельцев, посетить историко-культурный музей и попить травяной  чай из угольного самовара, - рассказала Ирина Жирова. 

На главном фото фрагмент баннера-растяжки


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#краеведение #субботник

Комментарии (4)

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Викторм

21 минуту назад
Интересно, а кто разрешил особняк снести?
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Гость

24 минуты назад
Где ж вы раньше были? Когда всё уничтожали??
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Артурчик

39 минут назад
С мэршей солгасуйте размещение баннера. А то она в порыве страсти сорвет его.
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Сергей 13

52 минуты назад
Скоро по всему городу будут такие растяжки,разруха и запустение в центре.Главное, управляющий разрешил по халяве порядок навести,осталось идиотов согнать.
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