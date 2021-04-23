Во время краеведческого субботника в Липецке разместят баннер на заборе снесенной усадьбы

В Липецке пройдет историко-культурный субботник, на котором волонтеры приведут в порядок исторический центр Липецка

В субботу 24 апреля с 10 часов утра и до 15.00 в исторической части Липецка пройдет историко-культурный субботник.В пределах современных улиц Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Скороходова сохранилась историческая застройка торговой части дореволюционного Липецка и канал реки Липовки. Этот район краеведы называют исторической частью Липецка.Задача предстоящего субботника - уборка мусора на берегах канала реки Липовки по улице Скороходова, и приведение в порядок заросшего участка в исторической части города на углу улиц Фрунзе и Октябрьская. Здесь, по адресу ул. Фрунзе, 9 находился двухэтажный дом городской усадьбы с въездными кирпичными воротами, снесенный 12 лет назад.Как стало известно GOROD48, этот участок принадлежит банкротящейся «Липецкой ипотечной корпорации» и находится в конкурсной массе. Но конкурсный управляющий, живущий в Новосибирске, разрешил провести на его территории субботник, порезать поросль, и по всему забору разместить баннер.Как сообщила GOROD48 руководитель историко-культурного музея Ирина Жирова, на баннере-растяжке напечатаны старинные объявления из липецкой прессы XIX века - Курортного листка, и виды Липецка.- Историко-культурный субботник – это не только уборка мусора, это первый шаг в возвращении историческому кварталу Липецка репутации культурного и благоустроенного района города. В рамках акции можно будет узнать историю старинных зданий и фамилии их владельцев, посетить историко-культурный музей и попить травяной чай из угольного самовара, - рассказала Ирина Жирова.