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38 минут назад
В Роструде напомнили о длинных майских выходных
В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня труда 1 мая выходные будут длиться три дня.
В Роструде напомнили, что россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования 1 мая Дня труда, - передает РИА Новости.
"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", — пояснили в Роструде.
Получается, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно.
30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращается на один час, - также напомнили в ведомстве.
Ранее в Минтруде рассказали, что изучают вопрос увеличения продолжительности майских праздников, который периодически поднимают некоторые парламентарии, но никаких решений по этому поводу пока нет.
"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", — пояснили в Роструде.
Получается, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно.
30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращается на один час, - также напомнили в ведомстве.
Ранее в Минтруде рассказали, что изучают вопрос увеличения продолжительности майских праздников, который периодически поднимают некоторые парламентарии, но никаких решений по этому поводу пока нет.