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27 минут назад

Ученые назвали главный признак тяжелого COVID-19 у детей

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Группа ученых из Пекинского университета китайской медицины исследовала факторы риска тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей. Специалисты обнаружили 11 признаков, которые говорят о высокой вероятности перехода COVID-19 в тяжелую форму. 

Самым явным проявлением будущих проблем оказалась одышка, которая возникает при осложнениях в два раза чаще других симптомов. Также явно свидетельствуют об опасности отклонения от нормы на рентгене грудной клетки и насморк. На основе полученных данных ученые создали математическую модель, которая рассчитывает риски неблагоприятного развития болезни, пишут «Известия»

Ученые изучили данные о развитии коронавирусной инфекции у 203 детей. 26 из болели бессимптомно, 160 — в легкой форме, 15 — в тяжелой. Сравнив информацию о симптомах в каждой из групп, медики пришли к выводу, что настораживающими признаками при развитии COVID-19 можно назвать наличие сопутствующих заболеваний, лихорадку, высокую температуру, кашель, насморк, одышку, диарею, аномалии на рентгене грудной клетки и компьютерной томографии легких, отклонения от нормы в концентрации С-реактивного белка (белок плазмы крови, концентрация которого повышается при воспалительных процессах) и фермента лактатдегидрогеназы (увеличенный показатель свидетельствует о разрушении тканей организма при различных заболеваниях, в том числе при проблемах с легкими) 

В рамках модели каждому из признаков было присвоено определенное количество очков в зависимости от его связи с ходом болезни. Чем она выше, тем больше очков назначается симптому. 

Так, например, ребенок 9 лет (5 очков) с сопутствующими заболеваниями (11 очков), кашлем (5 очков), одышкой (92 очка), концентрацией С-реактивного белка 30 мг/мл (45 очков) и лактатдегидрогеназы 200 мг/мл (8 очков) имеет шансы перенести COVID-19 в тяжелой форме более 99%. 
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