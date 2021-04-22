В России

35 минут назад

Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей

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#цифровые карты
Пандемия дала импульс развитию и продвижению банками цифровых карт, рассказали «Известиям» в кредитных организациях из топ-50. Там отметили существенный рост их эмиссии в 2020-м и начале этого года. 

Увеличение доли таких инструментов в своем портфеле фиксируют в ВТБ, РСХБ, Газпромбанке, Росбанке, МКБ, МТС Банке, «Дом.рф», Райффайзене, «Открытии», «Хоум Кредите» и «Санкт-Петербурге». Высокий спрос на альтернативу «пластику» наблюдают и в организациях, начавших продвигать их только в 2021-м — ПСБ и Абсолют Банке. 

В ЦБ рост популярности такого вида платежных средств объяснили пандемией. В регуляторе отметили, что в статистике данные по цифровым платежным средствам без физического носителя не выделяются. По состоянию на январь этого года банками эмитировано почти 306 млн расчетных и кредитных носителей. 

В банках ожидают дальнейшего роста спроса на цифровые карты. Так, до конца года в ряде из них планируют нарастить их долю до 30-40%, а на горизонте двух-пяти лет до 40-50%. По оценкам аналитиков, выпуск цифровых карт сэкономит банкам более до 54 млрд рублей, оценили в НРА. Отмечается, что издержки будут сокращаться постепенно по мере эмиссии новых и перевыпуска уже действующих платежных средств. 

Между тем, эксперты предупреждают, что на фоне экономии банков на пластике россиянам не стоит ожидать снижения ставок по кредитам или другим их продуктам и услугам. Также переход на цифровые карты не снимает с повестки вопрос о безопасности и защищенности данных. 
81
#цифровые карты

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