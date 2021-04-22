Мошенники отправили ельчанке дешевое неглиже и мятую бумагу

А женщина заказала и оплатила два костюма.

55-летняя ельчанка стала жертвой интернет-мошенников. Женщина обратилась в полицию с заявлением, сообщает ОМВД России по Ельцу. Уже возбуждено уголовное дело.



На данный момент установлено, что женщина в интернете нашла объявление о продажи одежды. Связавшись с продавцом по указанному контактному номеру телефона, заявительница заказала два женских костюма с доставкой в одно из почтовых отделений Ельца. Стоимость покупки с доставкой составила 3 366 рублей, которую она перевела на банковский счёт продавца.



Придя в отделение почты и получив посылку, потерпевшая решила сразу же её проверить. Распаковав коробку, женщина была в недоумении — внутри лежала дешёвая ночная сорочка и много смятой бумаги. Попытки связаться с продавцом не увенчались успехов, поэтому ельчанка обратилась в полицию