40 минут назад
В Крыму проходят крупные военные учения
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым на масштабные межвидовые учения российских войск, проходящие в рамках внезапной проверки боеготовности.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сегодня стартовал основной этап межвидового учения войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которое проводится в рамках внезапной проверки боеготовности.
По прибытии в Крым глава военного ведомства на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учению.
Шойгу также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учения.
В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук принимают участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ, - говорится в сообщении военного ведомства.
Накануне войска (силы), привлекаемые к учению, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения мероприятия. На самолёты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах, - отмечается в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей, а дивизионы зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" и батареи "Тор-М2" отразили воздушный удар "противника". Кроме того, фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту при высадке на побережье, - передает РИА Новости.
Полигон "Опук" расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Его размеры: по фронту — 30 км, в глубину — 15 км. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны условного противника, осуществлять высадку морского десанта — до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям из корабельных артиллерийских комплексов, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о старте плановых контрольных проверок боеготовности армии за зимний период обучения. Она идет во всех военных округах и на Северном флоте, а также на Крайнем Севере, Курильских островах и Камчатке.