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В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

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#Навальный #Соболь #Ярмыш #задержания

Сотрудники полиции задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш и юриста ФБК Любовь Соболь.

В день проведения несанкционированных акций в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (по решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь. Адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал, что задержание произошло у метро "Автозаводская", рядом с офисом "Навальный LIVE".Соболь доставили к отделу полиции по Донскому району Москвы, откуда она записала видеообращение прямо из полицейского микроавтобуса, - передает "Дождь".

Соболь вытащили из такси у метро "Автозаводская", - написал адвокат. "По ее словам, ее задерживали много сотрудников в форме. Куда везут, неизвестно", — написал он.

Также была задержана пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая находится под домашним арестом, но в разрешенное время вышла в магазин со следователем.

Уже почти два часа как Кира Ярмыш задержана и находится в автомобиле полиции без объяснения причин, - написала ее адвокат Вероника Полякова в Твиттере.

"Мы зашли в отдел полиции, нам показывают рапорт сотрудника о том, что Кира якобы призывала со своей страницы. Что?! Человек не пользуется интернетом с 1 февраля! Как они собираются это доказывать?", - написала защитница Ярмыш.

"Сегодня в 11 30 у нас с Кирой Ярмыш назначено судебное заседание в Мосгорсуде по обжалованию обыска. С учетом задержания, Кира в суд не попадает!", - сообщила ранее адвокат.

Любовь Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с 6 часов утра до 20-00. По этому производству ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Также на прошлой неделе Любовь Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — 1 год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, - передает РИА Новости.


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#Навальный #Соболь #Ярмыш #задержания

Комментарии (1)

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Ivan Lhrenov

7 минут назад
Когда же наконец внесут всю эту заразу навальнинскую в список экстремистских организаций? Надоели уже...
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