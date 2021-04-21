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В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
Сотрудники полиции задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш и юриста ФБК Любовь Соболь.
В день проведения несанкционированных акций в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (по решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь. Адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал, что задержание произошло у метро "Автозаводская", рядом с офисом "Навальный LIVE".Соболь доставили к отделу полиции по Донскому району Москвы, откуда она записала видеообращение прямо из полицейского микроавтобуса, - передает "Дождь".
Соболь вытащили из такси у метро "Автозаводская", - написал адвокат. "По ее словам, ее задерживали много сотрудников в форме. Куда везут, неизвестно", — написал он.
Также была задержана пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая находится под домашним арестом, но в разрешенное время вышла в магазин со следователем.
Уже почти два часа как Кира Ярмыш задержана и находится в автомобиле полиции без объяснения причин, - написала ее адвокат Вероника Полякова в Твиттере.
"Мы зашли в отдел полиции, нам показывают рапорт сотрудника о том, что Кира якобы призывала со своей страницы. Что?! Человек не пользуется интернетом с 1 февраля! Как они собираются это доказывать?", - написала защитница Ярмыш.
"Сегодня в 11 30 у нас с Кирой Ярмыш назначено судебное заседание в Мосгорсуде по обжалованию обыска. С учетом задержания, Кира в суд не попадает!", - сообщила ранее адвокат.
Любовь Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с 6 часов утра до 20-00. По этому производству ей грозит до 2 лет лишения свободы.
Также на прошлой неделе Любовь Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — 1 год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, - передает РИА Новости.
Соболь вытащили из такси у метро "Автозаводская", - написал адвокат. "По ее словам, ее задерживали много сотрудников в форме. Куда везут, неизвестно", — написал он.
Также была задержана пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая находится под домашним арестом, но в разрешенное время вышла в магазин со следователем.
Уже почти два часа как Кира Ярмыш задержана и находится в автомобиле полиции без объяснения причин, - написала ее адвокат Вероника Полякова в Твиттере.
"Мы зашли в отдел полиции, нам показывают рапорт сотрудника о том, что Кира якобы призывала со своей страницы. Что?! Человек не пользуется интернетом с 1 февраля! Как они собираются это доказывать?", - написала защитница Ярмыш.
"Сегодня в 11 30 у нас с Кирой Ярмыш назначено судебное заседание в Мосгорсуде по обжалованию обыска. С учетом задержания, Кира в суд не попадает!", - сообщила ранее адвокат.
Любовь Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с 6 часов утра до 20-00. По этому производству ей грозит до 2 лет лишения свободы.
Также на прошлой неделе Любовь Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — 1 год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, - передает РИА Новости.
Ivan Lhrenov