В России

49 минут назад

В Кремле прокомментировали обвинения Дерипаски в занижении данных по числу бедных в России

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#бедность #статистика #Дерипаска #Песков

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал публикацию Росстата о снижении бедности в России в 2020 году.

В Кремле доверяют данным Росстата и ориентируются на них в первую очередь, - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности.

Миллиардер Олег Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в 4,3 млрд долларов, ранее заявил, что данные Росстата, согласно которым уровень бедности в России по итогам 2020 года оказался наименьшим за последние 5 лет, не соответствуют действительности и объясняются "манипуляциями статистикой".

"На днях Росстат опубликовал новую порцию своей статистики : ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014 года", - заявил миллиардер.

"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

"Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью", - отмечает Дерипаска.

"Необходима доступная ипотека для регионов Сибири под 4% и проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%", - предлагает бизнесмен.

Так он прокомментировал сообщение Росстата от 14 апреля о том, что бедность в России по итогам прошлого года упала до уровня 2014 года, усомнившись в достоверности этих данных, и отметив, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума гораздо выше.

Число бедных россиян (у которых доходы ниже прожиточного минимума) упало до 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения, - говорилось в публикации РБК со ссылкой на Росстат.
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#бедность #статистика #Дерипаска #Песков

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