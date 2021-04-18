В России
51 минуту назад
В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек
За рулем был подросток
Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Новочеркасске произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пострадали шесть человек, из них пять погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за рулем автомобиля, который врезался в дерево, был подросток.
"В Новочеркасске произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пострадали шесть человек, из них пять погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за рулем автомобиля, который врезался в дерево, был подросток.