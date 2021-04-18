В России

51 минуту назад

В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек

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В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек

За рулем был подросток

Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В Новочеркасске произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пострадали шесть человек, из них пять погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за рулем автомобиля, который врезался в дерево, был подросток.

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