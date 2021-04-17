Происшествия

11 минут назад

Полиция проводит проверку по факту пожара на улице Белянского

97
#пожар
Полиция проводит проверку по факту пожара на улице Белянского

Горели четыре автомобиля и гараж.

Напомним, сегодня ночью в Липецке на улице Белянского, строение 5 горели четыре автомобиля: «Мазда-3», «Ниссан Нота», «Ситроен» и «Киа Сит». У первого автомобиля повреждён моторный отсек и передняя часть салона на площади два квадратных метра, у второго и третьего - сгораемые конструкции и узлы на всей площади, у четвёртого - лакокрасочное покрытие двери и крышка багажника. Кроме того, повреждён гараж размером 6 на 4 метра.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №2 проводит проверку по факту пожара на улице Белянского, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая выяснит причины возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
97
#пожар

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