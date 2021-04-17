Происшествия
11 минут назад
Полиция проводит проверку по факту пожара на улице Белянского
97
Горели четыре автомобиля и гараж.
Напомним, сегодня ночью в Липецке на улице Белянского, строение 5 горели четыре автомобиля: «Мазда-3», «Ниссан Нота», «Ситроен» и «Киа Сит». У первого автомобиля повреждён моторный отсек и передняя часть салона на площади два квадратных метра, у второго и третьего - сгораемые конструкции и узлы на всей площади, у четвёртого - лакокрасочное покрытие двери и крышка багажника. Кроме того, повреждён гараж размером 6 на 4 метра.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №2 проводит проверку по факту пожара на улице Белянского, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая выяснит причины возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №2 проводит проверку по факту пожара на улице Белянского, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая выяснит причины возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
97