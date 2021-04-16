Происшествия

52 минуты назад

В ДТП на трассе Орёл-Тамбов попали две женщины

2 575
#ДТП

Одну машину отбросило в сторону металлического ограждения.

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Сегодня в 13:25 в Липецке в районе Сокола на трассе Орёл-Тамбов столкнулись две легковушки.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, 21-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Ниссан Альмера», допустила столкновение с впередиидущим автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением 32-летней женщины.

Одну машину в результате ДТП отбросило в сторону металлического отбойника вдоль трассы.

В ДТП никто не пострадал.
2 575
#ДТП

Комментарии (2)

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липецк

35 минут назад
..женщины на каблуках стали ездить .....весна ...
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Лавочница

38 минут назад
Виноват металлический отбойник. Мог бы и посторониться.
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