Происшествия
52 минуты назад
В ДТП на трассе Орёл-Тамбов попали две женщины
Одну машину отбросило в сторону металлического ограждения.
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Сегодня в 13:25 в Липецке в районе Сокола на трассе Орёл-Тамбов столкнулись две легковушки.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, 21-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Ниссан Альмера», допустила столкновение с впередиидущим автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением 32-летней женщины.
Одну машину в результате ДТП отбросило в сторону металлического отбойника вдоль трассы.
В ДТП никто не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, 21-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Ниссан Альмера», допустила столкновение с впередиидущим автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением 32-летней женщины.
Одну машину в результате ДТП отбросило в сторону металлического отбойника вдоль трассы.
В ДТП никто не пострадал.
липецк
Лавочница