сегодня, 11:03
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков
ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва", который действует в Екатеринбурге, у московского Интерпромбанка и столичного "Нордеа Банка".
ЦБ РФ принял такое решение, руководствуясь тем, что Банк "НЕЙВА" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций; а также допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банком "НЕЙВА" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.
Регулятор также аннулировал лицензию на осуществление Банком "НЕЙВА" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В Банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк "НЕЙВА" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках РФ".
Также ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Нордеа Банк". По величине активов московская кредитная организация занимала 141 место в банковской системе РФ.
Основанием для аннулирования лицензии у АО "Нордеа Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В банке будет назначена ликвидационная комиссия.
АО "Нордеа Банк" также является участником системы страхования вкладов.
Помимо этого ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного Коммерческого Банка "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество) АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК". По величине активов кредитная организация занимала 151 место в банковской системе РФ.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что ИНТЕРПРОМБАНК занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Подавляющую часть кредитного портфеля "ИНТЕРПРОМБАНКа" составляли проблемные ссуды. Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля ИНТЕРПРОМБАНК провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала.
На протяжении 2020 года наблюдалось снижение ликвидных активов до критического уровня в условиях роста судебных исков в существенном объеме к банку от третьих лиц, в том числе кредитных организаций, что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. Отмеченные тенденции сопровождались оттоком клиентских средств и ухудшением показателя текущей ликвидности.
Совокупность отмеченных рисков и их нарастание привели к неэффективности деятельности ИНТЕРПРОМБАНКа, по итогам 2020 года банком получен убыток 3,9 млрд рублей, что составляло 57% от величины его капитала.
Банк России неоднократно направлял в адрес ИНТЕРПРОМБАНКа предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в связи со снижением размера собственных средств более чем на 75% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов. Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии в деятельности ИНТЕРПРОМБАНКа реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ЦБ РФ также аннулировал лицензию на осуществление ИНТЕРПРОМБАНКом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банке назначена временная администрация Банка России4, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.