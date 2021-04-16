Происшествия
37 минут назад
Скрывшийся от следствия водитель уже был приговорен за пьяную езду
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Два года назад 44-летний житель Тербунского района сбил в Липецке 25-летнего парня.
Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП на улице Водопьянова областного центра 17 июля 2019 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В этот день пьяный 44-летний житель Тербунского района на «ВАЗ-21074» ехал по улице Водопьянова в направлении Дома художника. В районе остановки «23 микрорайон» сбил на пешеходном переходе 25-летнего мужчину. Понимая, что ему грозит ответственность, он решил скрыться во дворах жилого района, но другие водители проследовали за ним и загнали его в тупик. Когда же на место задержания прибыли сотрудники ДПС, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования со словами, что по нему и так все видно.
В результате дорожно-транспортного происшествия согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые расценены как причинившие тяжкий вред здоровью.
Выяснилось, что за две с половиной недели до этого ДТП он уже был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он был приговорен к обязательным работам и лишен прав на полтора года.
Во время предварительного расследования обвиняемый всячески пытался избежать наказания и предпринял попытку скрыться от следствия. За это время он успел побывать в местах лишения свободы. Но сотрудники полиции установили его местонахождение, и в марте 2021 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- В настоящее время уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В этот день пьяный 44-летний житель Тербунского района на «ВАЗ-21074» ехал по улице Водопьянова в направлении Дома художника. В районе остановки «23 микрорайон» сбил на пешеходном переходе 25-летнего мужчину. Понимая, что ему грозит ответственность, он решил скрыться во дворах жилого района, но другие водители проследовали за ним и загнали его в тупик. Когда же на место задержания прибыли сотрудники ДПС, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования со словами, что по нему и так все видно.
В результате дорожно-транспортного происшествия согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые расценены как причинившие тяжкий вред здоровью.
Выяснилось, что за две с половиной недели до этого ДТП он уже был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он был приговорен к обязательным работам и лишен прав на полтора года.
Во время предварительного расследования обвиняемый всячески пытался избежать наказания и предпринял попытку скрыться от следствия. За это время он успел побывать в местах лишения свободы. Но сотрудники полиции установили его местонахождение, и в марте 2021 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- В настоящее время уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
464