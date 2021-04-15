Общество

33 минуты назад

С 17 апреля автобус №1Т временно прекратит работу, а в схему движения маршрута №323 внесут изменения

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#транспорт
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С 17 апреля автобус №1Т временно прекратит работу, а в схему движения маршрута №323 внесут изменения
Муниципальный перевозчик перед началом сезона работы садоводческих автобусов выступил с инициативой временно приостановить обслуживание маршрута №1Т. По мнению городского департамента транспорта, это позволит грамотно распределить подвижной состав, не снимать для работы на дачных направлениях автобусы других городских маршрутов, как это делалось в предыдущие годы, что позволит сократить время ожидания транспорта летом.

При этом, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, пользующихся автобусом 1Т, в департаменте транспорта приняли решение изменить схему маршрута №323 – с 17 апреля он будет продлен до остановки «Улица Пришвина», также на нем увеличат плановый выпуск. В будние дни рейсы будут совершать 12 машин, в то время как сейчас на 1Т выходят шесть автобусов. В выходные – десять, сейчас 1Т обслуживают пять единиц транспорта. Будет сохранено и фактическое расписание – автобус №323 будет ходить и в вечернее время. Это позволит улучшить транспортное обслуживание районов Опытной станции и ЛТЗ, а также сократит время ожидания автобусов.

На маршруте №323 преимущественно эксплуатируются новые автобусы марки «ВОЛГАБАС» среднего класса, приспособленные для перевозок маломобильных категорий граждан.

- При этом на протяжении всего садоводческого сезона мы будем мониторить работу данных маршрутов и отношение липчан к изменениям, если горожан не будет устраивать новая схема движения автобуса №323, маршрут №1Т вернется в работу, - отметили в департаменте.
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#транспорт
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Комментарии (2)

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Павел

3 минуты назад
Снова решение в пользу частного перевозчика: автобусы на 323, 323а, 378 маршрутах хоть и новые, но уже все потрёпанные, некоторые стёкла заменены на поликарбонат(!), в автобусах пыльно и грязно, грязь въелась в сиденья. Предполагаю, что качество обслуживания без 1Т снизится, а вся суть предлагаемых изменений - убрать конкурента с маршрута и весь пассажиропоток с ул. Пришвина отдать маршруту 323.
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777

14 минут назад
А маршрут 323а не намерены вернуть в прежний режим для жителей ЛТЗ? Просто сейчас получается глупый маршрут.
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