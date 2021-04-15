С 17 апреля автобус №1Т временно прекратит работу, а в схему движения маршрута №323 внесут изменения

Муниципальный перевозчик перед началом сезона работы садоводческих автобусов выступил с инициативой временно приостановить обслуживание маршрута №1Т. По мнению городского департамента транспорта, это позволит грамотно распределить подвижной состав, не снимать для работы на дачных направлениях автобусы других городских маршрутов, как это делалось в предыдущие годы, что позволит сократить время ожидания транспорта летом.



При этом, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, пользующихся автобусом 1Т, в департаменте транспорта приняли решение изменить схему маршрута №323 – с 17 апреля он будет продлен до остановки «Улица Пришвина», также на нем увеличат плановый выпуск. В будние дни рейсы будут совершать 12 машин, в то время как сейчас на 1Т выходят шесть автобусов. В выходные – десять, сейчас 1Т обслуживают пять единиц транспорта. Будет сохранено и фактическое расписание – автобус №323 будет ходить и в вечернее время. Это позволит улучшить транспортное обслуживание районов Опытной станции и ЛТЗ, а также сократит время ожидания автобусов.



На маршруте №323 преимущественно эксплуатируются новые автобусы марки «ВОЛГАБАС» среднего класса, приспособленные для перевозок маломобильных категорий граждан.



- При этом на протяжении всего садоводческого сезона мы будем мониторить работу данных маршрутов и отношение липчан к изменениям, если горожан не будет устраивать новая схема движения автобуса №323, маршрут №1Т вернется в работу, - отметили в департаменте.

