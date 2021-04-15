В Данкове горит химпредприятие

Огромный столб дыма поднялся над городом. Люди напуганы.

В Данкове на территории предприятия «Силан» происходит пожар. Черный столб дыма виден со всех окрестностей.Люди, приславшие фото в редакцию GOROD48 обеспокоены:- Что нам делать? Это химическое предприятие. Есть ли опасность для людей?Подробности о пожаре уточняются.