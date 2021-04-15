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В Данкове горит химпредприятие

10 1732
#пожар #химпредприятие
4
В Данкове горит химпредприятие

Огромный столб дыма поднялся над городом. Люди напуганы.

В Данкове на территории предприятия «Силан» происходит пожар. Черный столб дыма виден со всех окрестностей. 

Люди, приславшие фото в редакцию GOROD48 обеспокоены:

- Что нам делать? Это химическое предприятие. Есть ли опасность для людей?

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Подробности о пожаре уточняются.
10 1732
#пожар #химпредприятие
4

Комментарии (10)

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Док

17 минут назад
И такое по всей стране.
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печально, но факт

21 минуту назад
У «Силана» закончились полимеры Один из крупнейших химзаводов Черноземья закрывается Ну и решили устроить салют
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Предложение Артамонову

21 минуту назад
не тушите его, давайте звать туристов туда и разбогатеем !!! Это будети нашей липецкой фишкой!
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Добрый Санитар

37 минут назад
Лучше перестраховаться и в полосу дыма не попадать!
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Патриот

41 минуту назад
Это наш ответ на санкции США
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Липчанин

47 минут назад
Данков, кажется туда летел на авто офицер МЧС, проконтролировать учения, что повлекло ДТП на трассе, кстати МЧС не обеспокоились о судьбе человека, которого попал в больницу
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Фокс

47 минут назад
- Что нам делать? Это химическое предприятие. Есть ли опасность для людей? Граждане, не волнуйтесь, будет установлено не только, что ПДК не превышены, но и вообще, что этот дым целебный, можно надышаться вволю и запасти впрок
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Нонка

48 минут назад
Милый уютный Данков -силы небесные !
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Гидромицентр.

51 минуту назад
Россия полыхнула.
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Обама, прекрати !

52 минуты назад
фотка , как из Сталинграда в 1943 году. Не хватает пикирующих бомбардировщиков
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