Происшествия
сегодня, 13:03
В Данкове горит химпредприятие
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Огромный столб дыма поднялся над городом. Люди напуганы.
В Данкове на территории предприятия «Силан» происходит пожар. Черный столб дыма виден со всех окрестностей.
Люди, приславшие фото в редакцию GOROD48 обеспокоены:
- Что нам делать? Это химическое предприятие. Есть ли опасность для людей?
Подробности о пожаре уточняются.
Люди, приславшие фото в редакцию GOROD48 обеспокоены:
- Что нам делать? Это химическое предприятие. Есть ли опасность для людей?
Подробности о пожаре уточняются.
10 1732
Док
печально, но факт
Предложение Артамонову
Добрый Санитар
Патриот
Липчанин
Фокс
Нонка
Гидромицентр.
Обама, прекрати !