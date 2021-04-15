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Проезд для дачников в Ельце будет бесплатным

223
#Елец #проезд
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Проезд для дачников в Ельце будет бесплатным

С 17 апреля ив Ельце открывается движение по межмуниципальным сезонным садоводческим маршрутам пригородного сообщения.

Как сообщает администрация Ельца, с 17 апреля открывается движение по межмуниципальным сезонным садоводческим маршрутам пригородного сообщения, обеспечивающим доставку пассажиров к садоводческим некоммерческим товариществам.

Это маршрут № 217 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка», № 218 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Шаталовка» и № 219 «Елец (пл.Вермишева) — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка».

Все поездки в этих автобусах в садоводческий сезон будут бесплатными.
223
#Елец #проезд
1

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