Проезд для дачников в Ельце будет бесплатным

С 17 апреля ив Ельце открывается движение по межмуниципальным сезонным садоводческим маршрутам пригородного сообщения.

Как сообщает администрация Ельца, с 17 апреля открывается движение по межмуниципальным сезонным садоводческим маршрутам пригородного сообщения, обеспечивающим доставку пассажиров к садоводческим некоммерческим товариществам.







Это маршрут № 217 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка», № 218 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Шаталовка» и № 219 «Елец (пл.Вермишева) — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка».

Все поездки в этих автобусах в садоводческий сезон будут бесплатными.