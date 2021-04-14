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48 минут назад

В Литве пенсионер умер после прививки от COVID

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В Литве пенсионер умер после прививки от COVID

Мужчина умер в прививочном кабинете сразу после введения второй дозы вакцины

Житель Литвы умер в прививочном кабинете сразу после введения второй дозы вакцины Moderna. Это произошло в одной из больниц Клайпеды, сообщает РИА Новости.

Главный врач поликлиники Лорета Венцкене заявила, что началось расследование, но, по предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией.

Главврач отметила, что после получения второй дозы препарата мужчина чувствовал себя хорошо, однако впоследствии у него появилась слабость. Венцкене также рассказала, что у мужчины не зафиксировали ни тромбоэмболии, ни анафилактического шока. А по амбулаторной карте он вообще считался абсолютно здоровым.

«Мы просто не можем представить себе причину (смерти), будем ждать расследования, но думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции», — отметила врач.

Всего в Литве с 27 декабря по 31 марта зафиксировано восемь летальных исходов после прививок от коронавируса.
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