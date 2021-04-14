Происшествия

54 минуты назад

Осужденные за присвоение девяти миллионов рублей полицейские попросили их оправдать

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#коррупция
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Осужденные за присвоение девяти миллионов рублей полицейские попросили их оправдать

Лишенные званий майора полиции и полковника юстиции бывшие сотрудники Следственного управления УМВД России по Липецкой области Александр Иванов и Аркадий Бобкин назвали уголовное дело по обвинению их в злоупотреблении должностными полномочиями сфальсифицированным.

В ноябре прошлого года Правобережным районным судом Липецка был вынесен обвинительный приговор по обвинению 36-летнего майора полиции Александра Иванова и 45-летнего полковника юстиции Аркадия Бобкина в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия»). Иванова осудили к 4,5 годам лишения свободы, Бобкина - к 5 годам. Обоих лишили специальных званий. За соучастие в этом преступлении на 3 года в ИК общего режима попал 66-летний адвокат, заведующий кафедрой уголовного и гражданского права Липецкого гостехуниверситета Иван Панфилов. Четвертой осужденной по этому уголовному делу была 65-летняя Ольга Грицкевич, москвичка, руководитель ООО «Центр независимой оценки и экспертизы» - за активное содействие в раскрытии преступления ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

С приговором все, кроме женщины, не согласились. Бобкин, Иванов и Панфилов обжаловали его в апелляционной инстанции, областном суде. Но прежде чем обратить внимание на аргументы осужденных, стоит напомнить фабулу этого громкого уголовного дела.

… Сотрудники Следственного управления УМВД России по Липецкой области Аркадий Бобкин и Александр Иванов доказали начальству необходимость проведения комплексной строительно-бухгалтерской экспертизы по уголовному делу исполнительного директора московского ОАО «Концерн «Стальконструкция» Владимира Бирюкова, которого подозревали в присвоении денежных средств, выделенных на строительство крупного промышленного объекта на территории НЛМК (в марте 2018 года приговором Левобережного районного суда Липецка Владимира Бирюкова осудили по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей). Через адвоката Ивана Панфилова (между прочим, руководителя одной из секций Общественного совета при УМВД Липецкой области) они вышли на директора столичного ООО «Центр независимой оценки и экспертизы» Ольгу Грицевич, которая за откат в 6 млн рублей провела эту экспертизу.

Изначально уголовное дело по обвинению строителя Бирюкова вела старший следователь Анна Шлейхер. Она сообщила полковнику юстиции Аркадию Бобкину, что проведет судебно-бухгалтерскую экспертизу по делу на выгодных для УМВД условиях и цене в 6,6 млн рублей в организации с большим опытом работы и высокой квалификацией - липецком филиале «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Министерства регионального развития РФ. Но Аркадий Бобкин, по версии следствия, уже придумал вариант заработка на этом уголовном деле. Поэтому 12 января 2015 года полковник забрал его из производства Анны Шлейхер и передал Александру Иванову. Офицеры полиции решили выудить из госказны 9 млн рублей, треть отдать за работу эксперту, а две трети суммы присвоить.

В свою очередь, Иванов через своего давнего друга, адвоката Ивана Панфилова, подобрал организацию, которая взялась бы за работу за «долю малую» от выделенных МВД средств на оплату экспертизы. Панфилов, которого следствие называло «приискателем», выехал в Москву. Там он встретился с руководителем ООО «Центр независимой оценки и экспертизы» Ольгой Грицевич. Специалист согласилась за приличное вознаграждение состряпать нужное липецким следователям экспертное заключение. Она согласилась сделать работу за 3 млн рублей.

В мае 2015 года УМВД РФ по Липецкой области получило из казначейства 8 999 991 рубль на проведение экспертизы по делу о хищении москвичом Бирюковым средств НЛМК. Ее должны были сделать по настоянию Александра Иванова не менее 12 экспертов (чем их больше, тем весомее выводы в денежном эквиваленте). Но Ольга Грицевич расстаралась - по трем видам работ «нарисовала» аж 15 специалистов! В июне в ресторане липецкого отеля «Лагуна» Ольга Грицкевич встретилась с Иваном Панфиловым. Рассказала, что ей необходимы 30% средств от суммы контракта. Через несколько дней на расчетный счет «ЦНОиЭ» упали 2,7 млн рублей. 1 июля в своей московской квартире Грицкевич передала Панфилову 1,2 миллиона.

Руководитель «ЦНОиЭ» провела «заочную» комплексную строительно-бухгалтерскую экспертизу. Заполучив документ на 34 листах (Грицевич не ответила на 10 из 17 поставленных следствием вопросов, и впоследствии ее экспертизу исключили из числа допустимых доказательств по уголовному делу), Иванов и Бобкин завизировали его и передали в службу тыла УМВД РФ по Липецкой области для окончательного расчета с экспертным учреждением. И все у «бригады» срослось! 29 декабря на расчетный счет «ЦНОиЭ» были перечислены 6,3 млн рублей. 30 числа Грицкевич передала в своей квартире 4,3 миллиона рублей Панфилову, оставшись ему должна еще полмиллиона. Утром 31 декабря москвичка перевела на банковскую карту липецкого юриста еще 350 тыс рублей.

Слабым звеном в этой истории оказалась Ольга Грицевич. Прижатая оперативниками УФСБ по Липецкой области, москвичка сдала своих подельников. Потом был расследование, суд и приговор. В солидарном порядке криминальная четверка должна возместить причиненный государству материальный ущерб в сумме 8 999 991 рубль.

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из показаний Ольги Грицевич 

В апелляционной инстанции Аркадий Бобкин заявил, что в приговоре нет ни одного доказательства, подтверждающего его корыстную заинтересованность в уголовном деле Бирюкова. Раз так, то он себя отказывается считать участником преступной группы. Кроме того, Бобкин не считает, что его действиями УМВД РФ по Липецкой области причинен значительный материальный ущерб.

- Даже если считать УМВД собственником денежный средств (тех самых 8 999 991 рубля. - Прим. GOROD48), эта сумма от общей суммы ассигнований на 2015 год в размере 4 361 516 280 рублей составляет всего 0,021%. Поэтому вмененный материальный вред нельзя считать значительным. В приговоре суд не дает должной оценки показаниям начальника отдела социальной политики ФЭД МВД России Максимовой О.Ю. о том, что в 2015 году бюджет МВД России был профицитным, и часть денежных средств по окончании финансового года была возвращена в бюджет РФ, что в свою очередь также свидетельствует об отсутствии тяжких последствий, - заявил суду по видеоконференцсвязи Аркадий Бобкин.

Аркадий Бобкин заявил о том, что, в нарушение УПК, суд построил приговор исключительно на предположениях, умозаключениях, догадках и мнениях, в том числе Ольги Грицевич. По его мнению, материалы уголовного дела была сфальсифицированы органами предварительного следствия. Также осужденный пожаловался на то, что суд при вынесении ему приговора не изучил его личность и не дал оценки наличию у него ведомственных наград «За отличие в службе» 2-й и 3-й степени и статуса пенсионера МВД.

В свою очередь, осужденный Александр Иванов в числе других оснований для вынесения ему оправдательного приговора заявил, что не знаком с Наставлением по организации правовой работы в системе МВД, утвержденной еще в 2007 году. Он заявил, что суд выступал на стороне обвинения, удовлетворив все ходатайства гособвинителя, «большая часть которых заведомо для суда не соответствовала требованиям УПК».

Выслушав все доводы осужденных, суд апелляционной инстанции определил изменить приговор всего лишь в отношении Ивана Панфилова, зачтя ему в срок наказания период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с 30 октября 2018 года по 1 ноября 2020 года включительно из расчета два дня запрета за день лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменений.
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#коррупция
3

Комментарии (7)

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Ба уж

17 минут назад
Помню,когда в Правобережный райотдел привезли изьятую водку на хранение.Во ,красотище!.
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Валентина

17 минут назад
Подумаешь 9 лямов, конечно оправдать, пожурить и отпустить. Да это только двое столько умыкнул, а таких пруд пруди. Вот и денег то у народа нет, и не будет, пока такое творится в стране
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Липчанин

26 минут назад
Ну а за что по сути их сажать, они в курсе, что за это тогда надо называть всех сотрудников.
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Пора уже и вас наказать

27 минут назад
Оправдать ??? Ничего себе , а как же они дела сфабриковывают , как они при погонах людям жизни ломают , а тут оправдать ?? Метод бумеранга никто не отменял , всем зачтется за все деяния , за превышение полномочий , за все , всем все вернётся .
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Прокуратура аууу

28 минут назад
Ещё бы одного полковника действующего в городе тоже к стене бы приперли за беспредел его и его подопечных оперков , и следователей какие в городе творят беспредел , прям читаешь и радуешься что всему свое время и этих так же бумеранг стеганет ждём ждём , это уже система в нашем городе что оборотни ничего не боятся от безнаказанности потеряли страх .
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Оборотень

32 минуты назад
Читаешь и ничему не удивляешься даже , у нас же так в городе обортни дела и расследуют , фальсификацией докозательств , сфабриковывание уголовных дел , следователи , оперативники , прокуратура в одной упряжке у них рука руку моет . Когда же в городе начнут зачищать оборотней , чтоб шапки послетали , и другим не повадно было .
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Позор системе судебной

35 минут назад
Господи да когда же и до других доберутся следователей Юго западного ом , оперативников какие дела сфабриковывают , которые творят беспредел в городе , прокуратура не видя явного произвола позволяет им продолжать нести службу в органах и направляет дело в суд , когда все факты против оперов .
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