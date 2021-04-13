Культура
6 минут назад
Липецкая область заняла 79-е место в туристическом рейтинге по привлекательности природных достопримечательностей
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И 35-е место по привлекательности событийной программы.
Как сообщает КБ Стрелка, в период пандемии значительно выросла популярность внутреннего туризма. За прошедший год многие открыли для себя достопримечательности России, а государство еще активнее взялось за развитие отрасли: к лету планируется принять новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Его главные темы — создание качественных туристических продуктов и рост показателей развития отрасли вдвое к 2030 году.
КБ Стрелка с помощью искусственного интеллекта проанализировало более 6 миллионов текстов о посещении 82 регионов страны и проследили взаимосвязь между содержанием публикаций, объемом турпотока и качеством туристической инфраструктуры.
Для расчета Индекса исследователи КБ Стрелка проанализировали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, после чего подсчитали количество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов России и связанных с туризмом. Среди них выявили позитивные и негативные комментарии. Для каждого региона был составлен индивидуальный портрет — в нем отражены сильные и слабые стороны регионального туристического продукта по мнению туристов.
По данным «Стрелки», Липецкая область заняла 79-е место в туристическом рейтинге по привлекательности природных достопримечательностей, 35-е место по привлекательности событийной программы, 69-е — по привлекательности материального наследия.
КБ Стрелка с помощью искусственного интеллекта проанализировало более 6 миллионов текстов о посещении 82 регионов страны и проследили взаимосвязь между содержанием публикаций, объемом турпотока и качеством туристической инфраструктуры.
Для расчета Индекса исследователи КБ Стрелка проанализировали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, после чего подсчитали количество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов России и связанных с туризмом. Среди них выявили позитивные и негативные комментарии. Для каждого региона был составлен индивидуальный портрет — в нем отражены сильные и слабые стороны регионального туристического продукта по мнению туристов.
По данным «Стрелки», Липецкая область заняла 79-е место в туристическом рейтинге по привлекательности природных достопримечательностей, 35-е место по привлекательности событийной программы, 69-е — по привлекательности материального наследия.
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