За выходные дни в Липецке более 20 раз горела сухая трава

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС, с 5 по 11 апреля на территории города произошло более 40 пожаров и возгораний. В частности, горела сухая трава и мусор, строения в садоводческих товариществах, гараж и баня. Наибольшее количество выездов спасателей - 17 - пришлось на субботу, немногим меньше было в воскресенье - 13.



По словам спасателей, повышение показателей связано с наступлением сухой и теплой погоды, которая позволила липчанам приступить к уборке дачных участков и открыть сезон отдыха на природе. Ведь чаще всего мусор на территориях садоводы сжигают. Нередко сухую траву поджигают дети, или же сами взрослые оставляют непотушенные костры, бросают непогашенные окурки или спички на землю.



Во избежание чрезвычайных происшествий спасатели просят липчан соблюдать правила противопожарной безопасности. Жителям частного сектора и дачникам не следует сжигать накопившийся мусор на своих участках, его необходимо вынести на контейнерную площадку для последующего вывоза.



Липчанам, отдыхающим в парках и зонах, прилегающих к лесным массивам, важно помнить и разъяснить детям, что нельзя поджигать мусор или сухую траву, оставлять открытый огонь без присмотра, бросать тлеющие окурки и спички. За подобные нарушения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.



В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите об этом на телефон службы спасения «101» или «112».



