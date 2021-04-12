Общество

сегодня, 12:55

В Липецке банкротят «Уаз-Автотехцентр»

5 1148
#банкротство
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В Липецке банкротят «Уаз-Автотехцентр»

Компания выступала поручителем при оформлении кредитов.

Арбитражный суд Липецкой области принял в производство заявление о банкротстве ОАО «Уаз-Автотехцентр» (ИНН 4825028950). Претензии к организации имеет банк. Они связаны с поручительством по кредитам.

Как указано в материалах суда, в 2014-2016 годах компании «Липецкий завод малых коммунальных машин», «Джапанавто» и «Липецк УАЗ Л» открывали кредитные линии в банке. В качестве обеспечения кредитов были заключены договора поручительства, ипотеке и залога имущества с «Уаз-Автотехцентр».

Рассмотрение иска начнется в первые дни мая. К этому сроку банк должен предоставить расчет задолженности по каждому кредитному договору, а поручитель по займам — отзыв на заявление о банкротстве.

По данным ФНС, «Уаз-Автотехцентр» зарегистрировано в Липецкой области в начале «нулевых». Основной вид деятельности компании - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
5 1148
#банкротство
1

Комментарии (5)

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Дима

16 минут назад
Сельхозтехника- те ещё жулики. Ушлые. Обманывали бедных колхозников.
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Варавва

35 минут назад
сейчас эти сараи за бесценок раздербанят между своими, там земля важнее гораздо, место проходное)
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Горожанин

37 минут назад
Логичнее, абсолютно точно. Это жуткое здание внушает нехорошие чувства даже законопослушным. Надо было им на центральной площади виселицу поставить
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Логичнее

57 минут назад
было показать фото Уаз-Автотехцентра, а не арбитражного суда
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1

сегодня, 13:03
Это бывшая Сельхозтехника в советское время. Помню ее, там ремонтировались все колхозы области, теперь вот и ей кирдык настал
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