В Липецке банкротят «Уаз-Автотехцентр»

Компания выступала поручителем при оформлении кредитов.

Арбитражный суд Липецкой области принял в производство заявление о банкротстве ОАО «Уаз-Автотехцентр» (ИНН 4825028950). Претензии к организации имеет банк. Они связаны с поручительством по кредитам.



Как указано в материалах суда, в 2014-2016 годах компании «Липецкий завод малых коммунальных машин», «Джапанавто» и «Липецк УАЗ Л» открывали кредитные линии в банке. В качестве обеспечения кредитов были заключены договора поручительства, ипотеке и залога имущества с «Уаз-Автотехцентр».



Рассмотрение иска начнется в первые дни мая. К этому сроку банк должен предоставить расчет задолженности по каждому кредитному договору, а поручитель по займам — отзыв на заявление о банкротстве.



По данным ФНС, «Уаз-Автотехцентр» зарегистрировано в Липецкой области в начале «нулевых». Основной вид деятельности компании - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.