Самозапрет на кредиты: подстраховка от импульсивности?

С 1 марта 2025 года граждане смогут оформить самозапрет на кредиты – вступают в силу изменения в законе «О кредитных историях».

Это добровольное ограничение человека на выдачу кредитов и займов – один из инструментов защиты, который поможет бороться с кредитным мошенничеством, а также оградит любителей импульсивных дорогих покупок от необдуманного кредита. GOROD48 разбирался, что представляет из себя самозапрет на кредиты и как его установить.Самозапрет на кредит – это добровольное ограничение на оформление кредита или займа в банке или МФО, которое человек самостоятельно (по собственному желанию) устанавливает в своей собственной кредитной истории. Он распространяется на потребительские кредиты, в том числе овердрафты, договоры, которые предполагают выдачу кредитных карт. В то же время его нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства.Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.Официальный запрет на кредитование для финансовых организаций будет вноситься в бюро кредитных историй, при любой попытке оформить на вас займ банк увидит запрет и обязан будет отказать – уведомление, что выдача кредита запрещена, банки получат из базы данных бюро кредитных историй при обязательной проверке потенциального заемщика. Запрет устанавливается обычно от нескольких месяцев до года, его можно будет продлить или оформить заявление и отключить раньше планируемого срока. Информация о желании гражданина установить самозапрет вносится в базу данных в течение суток.По своему желанию можно выбрать полный или частичный самозапрет. При полном запрете банки и МФО не смогут выдать вам вообще никаких займов. Частичные ограничения позволяют сделать выбор: запретить оформление кредита только в МФО, или в банках, только дистанционно (онлайн-кредитование) или в офисе, не более определенной суммы. Так, при ограничении на онлайн-кредитование банк предложит вам посетить офис, при ограничении суммы до 50 тысяч рублей банк не одобрит вам 75 тысяч.В ближайшее время вы не собираетесь пользоваться услугами кредитных организаций, но беспокоитесь, что кто-то сможет заполучить ваши данные и оформить кредит – самозапрет позволит избежать лишних переживаний. Возможно вы потеряли документы – ситуация редкая, но, увы, случающаяся – и вы боитесь, что паспорт окажется в руках мошенников. Или же у вас есть один-два кредита, склонность к импульсивным покупкам – и вы не уверены, что под влиянием настроения не оформите новый займ на не самую нужную вещь.Вы переживаете за своих пожилых родственников, которые могут стать жертвами телефонных мошенников и оформить кредит под мощным психологическим давлением – при самозапрете на его отмену потребуется время для оформления обратной процедуры. Кто-то из ваших знакомых стал жертвой мошенничества, вы не уверены, что в аналогичной ситуации сможете не поддаться на уловки кибераферистов, хотите подстраховаться. Возможно, доступ к телефону бывает у ваших несовершеннолетних детей, которые также могут попасть на удочку аферистов или захотят оформить кредит ради онлайн-покупки.С 1 марта такой запрет можно будет бесплатно оформить через портал госуслуг, а не позднее сентября – во всех МФЦ. Информация о самозапрете на выдачу кредитов будет передана во все кредитные бюро и станет доступна всем кредиторам. Для оформления самозапрета нужно будет заполнить заявление в специальном разделе на «Госуслугах», выбрать вид запрета. Право оформить самозапрет будет даже у тех граждан, у которых отсутствует кредитная история и которые никогда не оформляли.Отменить самозапрет можно аналогичным образом – через «Госуслуги», а позже в отделении МФЦ. Устанавливать и снимать ограничение можно будет любое количество раз и всегда бесплатно. Однако следует помнить: ограничение снимается не сразу, только на второй день после того, как информация о запрете обновится в кредитной истории. Такая система призвана обезопасить самого гражданина, так как мошенникам важно действовать оперативно, пока человек не опомнился