Три беспилотника уничтожены над территорией Липецкой области

Желтый уровень воздушной опасности еще не отменен.

По данным Министерства обороны РФ, ночью средства ПРО уничтожили в Липецкой области три БПЛА.Пять БПЛА подавлены ночью над территорией Орловской области, по четыре БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей. По два над — Тульской и Воронежской.Вечером 22 февраля в Липецкой области объявлялась ракетная, а затем воздушная опасность, которая, затем, были отменены. Всю ночь сохранялась опасность атак БПЛА, с отменой красного уровня, но с сохранением желтого.