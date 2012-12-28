Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность
Происшествия
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
Отбой ракетной опасности, красный уровень сохраняется
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот
Происшествия
У «Лыжни России» появился трехкратный победитель
Общество
На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: День защитника Отечества, народные гулянья, «Лыжня России»
Общество
Читать все
Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность
Происшествия
В Липецке стало на пять мастеров спорта больше
Спорт
Отбой ракетной опасности, красный уровень сохраняется
Происшествия
В Липецкой области без изменений: без снега и до -8 днем
Погода в Липецке
Крупное, но поучительное поражение
Спорт
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Происшествия
Три беспилотника уничтожены над территорией Липецкой области
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
1054
27 минут назад

Три беспилотника уничтожены над территорией Липецкой области

Желтый уровень воздушной опасности еще не отменен.

По данным Министерства обороны РФ, ночью средства ПРО уничтожили в Липецкой области три БПЛА.

Пять БПЛА подавлены ночью над территорией Орловской области, по четыре БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей. По два над — Тульской и Воронежской.

Вечером 22 февраля в Липецкой области объявлялась ракетная, а затем воздушная опасность, которая, затем, были отменены. Всю ночь сохранялась опасность атак БПЛА, с отменой красного уровня, но с сохранением желтого.
БПЛА
воздушная тревога
0
0
0
4
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить