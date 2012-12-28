Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
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27 минут назад
Три беспилотника уничтожены над территорией Липецкой области
Желтый уровень воздушной опасности еще не отменен.
Пять БПЛА подавлены ночью над территорией Орловской области, по четыре БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей. По два над — Тульской и Воронежской.
Вечером 22 февраля в Липецкой области объявлялась ракетная, а затем воздушная опасность, которая, затем, были отменены. Всю ночь сохранялась опасность атак БПЛА, с отменой красного уровня, но с сохранением желтого.
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