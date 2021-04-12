Общество

сегодня, 09:29

В аукционе на ремонт районной больницы победила фирма без опыта

7 991
#УФАС
В аукционе на ремонт районной больницы победила фирма без опыта

Проведение торгов приостановлено.

УФАС предписало внести дополнительные требования для подрядчиков на ремонт Хлевенской районной больницы. Цена контракта - 13 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в УФАС поступили жалобы на аукцион на ремонт районной больницы.

Заказчика обязали внести в аукционную документацию дополнительные требования к участникам закупки на ремонт социально значимого объекта: наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции/ремонта), то есть иметь опыт по выполнению капитальных ремонтов (или строительству/реконструкции) объектов капстроительства и предоставить подтверждающие документы на ранее выполненные работы. Это сделано, чтобы минимизировать риск некачественной работы, исключить возможность выполнения капремонтов медучреждений непрофессионалами.

Подведение торгов на право выполнения работ по капитальному ремонту здания терапевтического отделения Хлевенской районной больницы приостановлено, и закупка направлена на исправление аукционной документации.

- Заказчик допустил грубую ошибку в требованиях к участникам закупки, не прописав обязательное наличие опыта у исполнителя, при этом, победившее при подаче ценовых предложений лицо, не обладало требуемым опытом, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России.
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#УФАС

Комментарии (7)

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Липчанка

6 минут назад
Липецк, а не имея опыта,браться за капремонт -это законно?
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Дурдом продолжается

18 минут назад
Это Липецкая область. Сейчас в ней и не такое возможно. Парки тому подтверждение.
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Раб

27 минут назад
Как обычно, А каким образом эти ПРОКЛАДКИ попадают на аукцион? И вот из за этого что они не видят весь ход работ и такие цены, ани даже не представляют с чего начинать и за что браться. ПРЕЖНЕЙ ЧЕМ ПРИГЛАШАТЬ НА АУКЦИОН НАДО ПРОБИВАТЬ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ ЭТИ КОНТОРЫ. А У НАС ЭТО НЕ ХОТЯТ " ГЛАВНОЕ КТО МЕНЬШЕ ДАСТ". В ВЕДЬ ЭТИ ПРОКЛАДКИ ЧИТО ДЕТИ ИЛИ ЗНАКОМЫЕ ИЗ ВЫШЕХ СТРУКТУР, ИЛИ ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО.
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Как обычно

52 минуты назад
Выигрывают "прокладки", работают на субподряде, потом закрываются, за качество спросить не у кого.
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Чинуша

сегодня, 09:52
Ну ,все ,накрылся мой новый Лексус .
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А на это как смотрят власти?

сегодня, 09:51
Да у нас выигрывают тендеры фирмы который основную деятельность указывают по строительству малогоборитного жилья а дело идёт про кеконструкции дорог. И так же там указаны ещё 5-10 направлений не как не связанных с работами по прошедшему аукциону.
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Липецк

сегодня, 09:50
А разве требование опыта законно?
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