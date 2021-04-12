В аукционе на ремонт районной больницы победила фирма без опыта

Проведение торгов приостановлено.

УФАС предписало внести дополнительные требования для подрядчиков на ремонт Хлевенской районной больницы. Цена контракта - 13 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в УФАС поступили жалобы на аукцион на ремонт районной больницы.



Заказчика обязали внести в аукционную документацию дополнительные требования к участникам закупки на ремонт социально значимого объекта: наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции/ремонта), то есть иметь опыт по выполнению капитальных ремонтов (или строительству/реконструкции) объектов капстроительства и предоставить подтверждающие документы на ранее выполненные работы. Это сделано, чтобы минимизировать риск некачественной работы, исключить возможность выполнения капремонтов медучреждений непрофессионалами.



Подведение торгов на право выполнения работ по капитальному ремонту здания терапевтического отделения Хлевенской районной больницы приостановлено, и закупка направлена на исправление аукционной документации.



- Заказчик допустил грубую ошибку в требованиях к участникам закупки, не прописав обязательное наличие опыта у исполнителя, при этом, победившее при подаче ценовых предложений лицо, не обладало требуемым опытом, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России.