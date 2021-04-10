За разговор по телефону водителю придется заплатить 1 500 рублей

Инспекторы теперь ездят на автобусах и следят за водителями, которые нарушают правила.

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Инспекторы технического надзора особое внимание уделяют водителям автобусов, которые во время движения говорят по телефонам, не оборудованным техническими устройствами, позволяющим вести переговоры без использования руки.



Так в ходе скрытого наблюдения за работой водителя 324 маршрута сотрудники ГИБДД сняли на видео его разговор по телефону. На конечной остановке полицейские составили на нарушителя административный материал по статье 12.36. КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства». Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 1 500 рублей.



— Данные профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД проводят постоянно. С начала года на водителей автобусов было составлено 168 административных материалов. Наиболее часто водители нарушают правила остановки и стоянки транспортных средств, высаживая пассажиров в неустановленных местах, за использование телефона при управлении транспортным средством, за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.