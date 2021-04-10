Происшествия

сегодня, 10:26

За разговор по телефону водителю придется заплатить 1 500 рублей

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#нарушение #автобус #телефон
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Инспекторы теперь ездят на автобусах и следят за водителями, которые нарушают правила.

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Инспекторы технического надзора особое внимание уделяют водителям автобусов, которые во время движения говорят по телефонам, не оборудованным техническими устройствами, позволяющим вести переговоры без использования руки.

Так в ходе скрытого наблюдения за работой водителя 324 маршрута сотрудники ГИБДД сняли на видео его разговор по телефону. На конечной остановке полицейские составили на нарушителя административный материал по статье 12.36. КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства». Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 1 500 рублей.

— Данные профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД проводят постоянно. С начала года на водителей автобусов было составлено 168 административных материалов. Наиболее часто водители нарушают правила остановки и стоянки транспортных средств, высаживая пассажиров в неустановленных местах, за использование телефона при управлении транспортным средством, за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#нарушение #автобус #телефон
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Комментарии (2)

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26 минут назад
№324 это сплошные нарушения гонки высаживают где угодно но не в остановочном кармане но есть у данного маршрута и огромный плюс это частота курсирования автобусы едут буквально друг за другом на фоне других маршруток это бросается в глаза.
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Да они

57 минут назад
По телефону могут трепаться часами. Мужики в Липецке прям как бабы.
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