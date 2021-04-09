В России

39 минут назад

В России прокомментировали планы США отправить военные корабли в Черное море

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#США #Россия #Черное море

Возможные планы США отправить военные корабли в Черное море, в качестве знака поддержки Украины, могут еще больше обострить обстановку в Донбассе.

Российские политики прокомментировали возможные планы США направить военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины", - передает РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США рассматривают этот вариант из-за предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", - заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По ее словам, такой шаг усугубит обстановку вокруг Донбасса, отметив, как американские "военные часто с большой тревогой, весьма и весьма нервно воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег".

"Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", — добавила Панина.

Планы Вашингтона оценил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, который отметил, что США давно пытаются превратить Черное море в «американское озеро». По его мнению, планы ВМС США не станут для России сюрпризом или поводом для паники.

«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», — заявил депутат.
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#США #Россия #Черное море

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