Дмитрий Аверов проверил строительство детского сада в новом микрорайоне села Хлевное

А также посетил крупные сельхозпредприятия.

Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов посетил с рабочим визитом Хлевенский район.Поездка началась с разговора с главами сельских поселений. Дмитрий Аверов сообщил, что в в этом году Хлевенский район получил только на дороги более полумиллиарда рублей.- На содержание дорог общего пользования выделено 42 миллиона рублей, более шести миллионов рублей выделены дополнительно на ремонт дороги в селе Елец-Лозовка, и самое значительное – 238 миллионов рублей направлены на дороги в новом микрорайоне Хлевного – поселке «Южный», - рассказал Дмитрий Аверов. – Средства выделены по программе Минстроя «Стимул» - 215 миллионов из федерального бюджета, 20 миллионов – из областного. Торги на выполнение дорожных работ уже прошли, в ближайшее время подрядчик приступит к работе. Мы будем следить за этим объектом, так как сроки сжатые, и работы должны быть выполнены до конца года. Мы уже ранее говорили, чтобы вы подавали заявки по дорожному строительству. Все они будут рассмотрены.Глава района Михаил Лисов также дополнил, что особое внимание будет уделено дорогам на улицах Красная и Призаводская – в этом году за счет областных субсидий в размере 27 миллионов рублей их закатают в асфальт. Крупные проекты будут реализованы не только в Хлевном, но и в Елец-Лозовк, Фомино-Негачевке. К тому же каждому сельскому поселению муниципалитет выделил в этом году средства на содержание и ремонт дорог. Каждый глава теперь имеет возможность самостоятельно выбирать очередность работ по согласованию с районной властью.Вице-губернатор напомнил, что в прошлом году подготовлена проектно-сметная документация по водоснабжению села Малинино. До конца четвертого квартала в селе будет оборудована новая скважина. В этом году также будет проработана документация по сетям водоснабжения поселка Южный.- В этом году мы будем аккумулировать все госпрограммы, и инициативное бюджетирование, и «Развитие сельских территорий», чтобы выполнять комплексные проекты по благоустройству, - отметил Дмитрий Аверов.Поселок Южный рассчитан на 800 домов, средняя расчетная численность его населения составит около трех тысяч человек. Здесь заканчивается строительство детского сада на 80 мест. Подрядчик обещает сдать его уже в мае. А в сентябре детский сад сможет принять первых воспитанников. Он построился здесь и с расчетом на то, что в него смогут отвозить детей жители близлежащих сел: Дмитряшевки, поселка Газовый. К детскому саду из сел будет запущен автобус.- Условия для детей великолепные, - отметил Дмитрий Аверов. – Отставания прошлого года уже устранены. Сомнений, что объект будет сдан вовремя, уже нет. Стоимость строительства детского сада составила 102 миллиона рублей. А если учесть разработку документов и строительство дорог, о котором мы говорили на совещании, то в развитее инфраструктуры нового района вкладывается около 350 миллионов рублей. Этот посёлок стал классическим примером синхронизации применения разных программ, которые позволяют практические единовременно обеспечить жилые районы всем необходимым. К этому мы будем стремиться в будущем, чтобы делать все комплексно для максимально комфортного проживания людей здесь и сейчас.Следом комиссия посетила село Дмитряшевка, в котором находится завод по производству подсолнечного масла «Донская Нива». На заводе работают около 150 человек со средней зарплатой в 32 тысячи рублей. Только за последний год предприятие переработало 36 тысяч тон сырья и выпустило 15 тысяч тонн подсолнечного масла. Товар расходится по всей России и ближнему зарубежью.Производство это практически безотходное. Жмых идет на корм животным, а за топливными пеллетами из шелухи стоит очередь. По словам представителей предприятия, вместе с ростом цен на конечный продукт выросла цена и на подсолнечник. Но оптимизма это не убавляет.- Дорогу бы сделали к церкви в Дмитряшевке, до Хлевного, и с перекрестком нужно что-то делать, нет разметки – машины постоянно бьются, - пожаловались рабочие, с чем согласился и глава района Михаил Лисов.- Дорога через Тербунский и Воловский район до границы с Курской областью уже в этом году будет передана на обслуживания ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», - ответил на вопрос Дмитрий Аверов. – Дорога уже не соответствует требованиям безопасности. Нужно немного потерпеть, скоро пройдет капитальный ремонт с новой организацией движения. Ремонт начнется уже летом этого года.Неподалеку от завода руководитель КФХ «Речное» Владимир Коротких отремонтировал здание, в котором располагается сельская администрация, а также столовую на 250 мест. Владимир Коротких хорошо известен местным жителям желанием инвестировать в самый главный капитал – своих сотрудников. В его хозяйстве средняя зарплата составляет более 50 тысяч рублей. А о его меценатстве уже ходят легенды.Владимир Коротких рассказал вице-губернатору о проблемах с бюрократией, энергетиками и кадрами.- Бумаги эти уже задушили, чтобы подключить объект, нужно все круги ада пройти, - рассказывал Владимир Коротких. – Дома строим людям, но в них жить некому. Молодых мало, больше тех, кому 45-60 лет. А что будет, когда они уйдут? Тут люди совершают подвиг! А условий для нормальной жизни мало.С бумажной волокитой власти уже давно борются внедрением электронного документооборота, с построением диалога с сетевиками Дмитрий Аверов обещал помочь. А вот привлечением людей в село власть начала активно заниматься последние два года, о чем говорит практически построенный детский сад в поселке Южный и развитие инфраструктуры, на которую ежегодно тратятся десятки, а то и сотни миллионов рублей.Последней точкой поездки стал тепличный комплекс ООО «АгроАльянсЛипецк». Здесь на 11 гектарах раскинулась теплица, в которой выращивается нескольких сортов томатов. Продукция идет в сетевые магазины. В перспективе площади теплиц, которые производятся в Голландии, вырастут в три раза.Резюмируя итоги поездки, Дмитрий Аверов заявил, что у Хлевенского района замечательные перспективы развития, четко выверенный вектор построения единой экосистемы в сфере АПК, что может вывести район в лидеры агропромышленного комплекса региона.- Первая встреча с главами поселений Хлевенского района касались в основном проблем с дорогами и водоснабжением, - вспомнил Дмитрий Аверов. – Сегодня на отчете перед ними мы рассказали о проделанной региональной властью работе в этих направлениях. Создание инфраструктурных объектов в муниципалитетах – одна из важных задач по повышению инвестиционной привлекательности Липецкой области. На протяжении нескольких лет Хлевенский район находится в пятерке-шестерке лучших по региону. Кроме вложений власти в инфраструктуру, много вкладывает в свое развитие и бизнес. Тот же тепличный комплекс планирует расширить производственную территорию в три раза – а это очень капиталоемкие вложения. Эти инвестиции принесут не только налоги, но и создадут новые рабочие места. Около 200 миллионов рублей в ближайшее время будут инвестированы в производство семян в селе Отскочное. Проекты есть, их много, и связаны они в большинстве с развитием агропромышленным комплексом. Мы рассчитываем, что с ростом числа новых рабочих мест бизнес будет продолжать поднимать зарплаты уже действующим сотрудникам. Ведь благополучие людей – это главная задача власти на сегодня.