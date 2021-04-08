Общество

56 минут назад

Автобусы №1Т временно прекратят работу в Липецке

13 840
#транспорт #автобус
1
Автобусы №1Т временно прекратят работу в Липецке

Транспортники хотят оптимизировать работу маршрутов.

В Липецке поползли слухи о том, что в городе навсегда закрывают один из самых старых маршрутов общественного транспорта - №1Т. Отчасти слухи оказались верны: работу этого маршрута в Липецке временно приостановят.

- Городской департамент транспорта для повышения эффективности использования подвижного состава прорабатывает вопрос изменения работы маршрутов №№1Т и 323, при котором планируется временно приостановить работу автобуса №1Т. При этом маршрут №323 будет продлен до остановки «Улица Пришвина», кроме того, планируется увеличить плановый выпуск подвижного состава на этом маршруте. Сейчас по будням на маршрут №1Т выходят 6 автобусов, по выходным 5. Если решение будет принято, то планируется, что на маршруте №323 по будням будут работать 12 автобусов, в выходные – 8. При этом фактическое расписание маршрута №1Т будет сохранено – маршрут №323 будет ходить и в вечернее время. Это позволит улучшить транспортное обслуживание районов Опытной станции и ЛТЗ и сократит время ожидания транспорта, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. - Кроме того, департамент, в случае принятия решения, прорабатывает вопрос выпуска «высвободившихся» автобусов с маршрута №1Т на сезонные садоводческие маршруты – за счёт этого будет отвлечено меньше подвижного состава с городских маршрутов, чем в прошлые годы, что также позволит сократить время ожидания транспорта в летний период.

Окончательное решение о судьбе маршрута №1Т еще не принято, обо всех изменениях, если они будут, мэрия сообщит дополнительно.
13 840
#транспорт #автобус
1

Комментарии (13)

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Кинг Конг с 3 участка

6 минут назад
Продлите 323 до ЛТЗ 3 участка ато пустили короткий с пересадками . Более смешного маршрута нельзя придумать .
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Мария

12 минут назад
Вы о чем, аллё!!! 323 вообще в выходные не ходит. Это частник и класть он хотел на всех.
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Макс

13 минут назад
Всё отдали частникам: 322 с августа 2019 вытеснил 22, 325 вытеснил 7т (а в своё время троллейбус 7), 323 и 378 вытеснили троллейбусы 1 и 12, потом 12т, а теперь и до 1т добрались, и так далее. А потом частник просто сольётся, а у муниципалов хватать не будет автобусов, всё ведь оптимизируют. В итоге паразитирующие частники просто разрушают транспортную систему города.
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1

14 минут назад
2 и 12 слабо продлить до Опытной? И сделать пересадку с других бортов?
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Кирилл

17 минут назад
Звоните в департамент, не соглашайтесь молча с такой неравноценной заменой, не молчите! Комментарии тут - бессмысленны, надо по адресу звонить и требовать сохранить маршрут 1Т!
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Деградация

19 минут назад
хоть что-нибудь хорошее сделалось за последнюю двадцатилетку? хоть сокольский автовокзал не повторил бы судьбу левобережного.
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МестныйЯ

20 минут назад
Офигеть - не встать! Олухи уже дооптимизировались с маршрутом 12Т - он "временно" уже 2 года как отсутствует! А теперь "временно" и 1Т уберут надолго и всерьёз??? А чего не с частников начали? Или это затронет интересы владельцев-депутатов?
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Неравнодушный

23 минуты назад
Оптимизация....Вы лучше сказали бы сколько у забора стоит новых автобусов и как они стали донорами для остальных. На садоводческие маршруты не хватает, вот и "оптимизируют".
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Да уж

24 минуты назад
Житель Опытной, да о чём Вы! Просто маршрут отдали, не Продали, частнику, вот и всё. Вот теперь городской адм, в лиТце Уваркиной, не надо деньги тратить на новые автобусы муниципальные. А мы с Вами в маршруточке, как селёдочки кататься будем. Тут и дураку всё ясно.
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Ну

28 минут назад
Конечно 1Т современные большие автобусы а 323 это опять пазики в которые помещается 20 человек опять оптимизируют в худшую сторону как и медицину мнение народа ни кто не учитывает оптимизаторы....
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