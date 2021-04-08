Автобусы №1Т временно прекратят работу в Липецке

Транспортники хотят оптимизировать работу маршрутов.

В Липецке поползли слухи о том, что в городе навсегда закрывают один из самых старых маршрутов общественного транспорта - №1Т. Отчасти слухи оказались верны: работу этого маршрута в Липецке временно приостановят.



- Городской департамент транспорта для повышения эффективности использования подвижного состава прорабатывает вопрос изменения работы маршрутов №№1Т и 323, при котором планируется временно приостановить работу автобуса №1Т. При этом маршрут №323 будет продлен до остановки «Улица Пришвина», кроме того, планируется увеличить плановый выпуск подвижного состава на этом маршруте. Сейчас по будням на маршрут №1Т выходят 6 автобусов, по выходным 5. Если решение будет принято, то планируется, что на маршруте №323 по будням будут работать 12 автобусов, в выходные – 8. При этом фактическое расписание маршрута №1Т будет сохранено – маршрут №323 будет ходить и в вечернее время. Это позволит улучшить транспортное обслуживание районов Опытной станции и ЛТЗ и сократит время ожидания транспорта, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. - Кроме того, департамент, в случае принятия решения, прорабатывает вопрос выпуска «высвободившихся» автобусов с маршрута №1Т на сезонные садоводческие маршруты – за счёт этого будет отвлечено меньше подвижного состава с городских маршрутов, чем в прошлые годы, что также позволит сократить время ожидания транспорта в летний период.



Окончательное решение о судьбе маршрута №1Т еще не принято, обо всех изменениях, если они будут, мэрия сообщит дополнительно.