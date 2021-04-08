Жителя Липецкой области осудили за развращение 13-летнего школьника

Собранные Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю Задонского района. Он признан виновным в совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних.

- Следствием и судом установлено, что подсудимый, используя свой мобильный телефон, в сентябре 2020 года вел в социальной сети переписку на интимные темы с 13-летним школьником. Подсудимый предлагал несовершеннолетнему совершить с ним мужеложство и иные действия сексуального характера. Текстовые сообщения он сопровождал материалами порнографического характера, в том числе фотографиями своего обнажённого тела, провоцируя вредное для здоровья подростка психическое состояние, - сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



О противоправных действиях в правоохранительные органы заявила мать школьника.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемый признал и дал последовательные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Виновному назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



