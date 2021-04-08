сегодня, 14:02
Жителя Липецкой области осудили за развращение 13-летнего школьника
Собранные Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю Задонского района. Он признан виновным в совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних.
О противоправных действиях в правоохранительные органы заявила мать школьника.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемый признал и дал последовательные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Виновному назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Не гость