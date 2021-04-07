Погода в Липецке

44 минуты назад

В Липецкой области дождливо, ветрено и до +11

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#дождь #ветер
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В Липецкой области дождливо, ветрено и до +11

8 апреля с выходом на территорию Липецкой области южного циклона повсеместно пройдут дожди разной интенсивности. Непогода будет сопровождаться юго-западным ветром с порывами до 17-20 м/сек. В последующие двое суток будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 20 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +7 до +9 градусов. 

День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.  
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#дождь #ветер
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