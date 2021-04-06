В России
25 минут назад
Следователи начали проверку песни Манижи для конкурса Евровидение
Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman, с которой артистка планирует выступить на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года.
Столичные следователи начали проверку после обращения АНО "Ветеранские вести" по поводу данной песни.
"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.
Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на певицу Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.
Суть проверки - "на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина".
Общественники полагают, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". В свою очередь источник в полиции сообщал, что СК РФ рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, поскольку очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.
Столичные следователи начали проверку после обращения АНО "Ветеранские вести" по поводу данной песни.
"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.
Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на певицу Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.
Суть проверки - "на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина".
Общественники полагают, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". В свою очередь источник в полиции сообщал, что СК РФ рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, поскольку очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.