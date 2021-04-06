Погода в Липецке

11 минут назад

В Липецкую область вернутся дожди

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#дожди
В Липецкую область вернутся дожди

Дожди разной интенсивности пройдут в Липецкой области повсеместно 7 и 8 апреля. Непогода будет сопровождаться юго-западным ветром с порывами до 16-22 м/сек. 

9 апреля осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов. 

День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 12 градусов мороза.  
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#дожди

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