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Липчанам предлагают подарить «Свадьбу любимому городу»

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#свадьба #День города
Липчанам предлагают подарить «Свадьбу любимому городу»

Городское управление ЗАГС объявило о начале традиционной акции, посвящённой Дню города: в её рамках для желающих пар организуют выездную регистрацию брака.

Ожидается, что в этом году акция «Свадьба любимому городу» пройдет в пятницу, 16 июля. О точной дате будет сообщено дополнительно. Желающие забронировать время могут связаться с управлением ЗАГС по телефонам: 27-51-53, 27-59-54 или обратиться лично в отдел торжественной регистрации брака по адресу: ул. Ленина, 28. 
 
- В этом году мы планируем изменить место акции. Это будет зеленая зона в районе отдела торжественной регистрации брака. Важно, что во время выездной церемонии на открытом воздухе у молодоженов будет возможность не надевать маски и даже пригласить на свадьбу всех желающих, - рассказала начальник управления ЗАГС Галина Белкина. 
 
«Свадьба любимому городу» пройдёт в Липецке в шестой раз. Ежегодно в ней принимают участие около двух десятков пар молодоженов.
 
В управлении записи актов гражданского состояния администрации города напоминают, что уже открылся прием документов на свадебный сезон-2022. Пока внимание липчан приковано к красивой дате 02.02.2022. Вместе с тем, продолжается прием заявлений на этот год. Подать документы можно двумя способами - лично, обратившись в органы ЗАГС, или через портал Госуслуг не раньше чем за год до желаемой даты и не позднее чем за один месяц и один день.

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#свадьба #День города

Комментарии (1)

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lugov

39 минут назад
и отдать жену дяде
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