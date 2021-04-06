сегодня, 11:13
Липчанам предлагают подарить «Свадьбу любимому городу»
Городское управление ЗАГС объявило о начале традиционной акции, посвящённой Дню города: в её рамках для желающих пар организуют выездную регистрацию брака.
- В этом году мы планируем изменить место акции. Это будет зеленая зона в районе отдела торжественной регистрации брака. Важно, что во время выездной церемонии на открытом воздухе у молодоженов будет возможность не надевать маски и даже пригласить на свадьбу всех желающих, - рассказала начальник управления ЗАГС Галина Белкина.
«Свадьба любимому городу» пройдёт в Липецке в шестой раз. Ежегодно в ней принимают участие около двух десятков пар молодоженов.
В управлении записи актов гражданского состояния администрации города напоминают, что уже открылся прием документов на свадебный сезон-2022. Пока внимание липчан приковано к красивой дате 02.02.2022. Вместе с тем, продолжается прием заявлений на этот год. Подать документы можно двумя способами - лично, обратившись в органы ЗАГС, или через портал Госуслуг не раньше чем за год до желаемой даты и не позднее чем за один месяц и один день.
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