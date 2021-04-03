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В сожженной мечети в Ливии нашли надписи «Зенит чемпион» и банку от тушенки
В районе ливийского города Айн Зара, расположенного неподалеку от Триполи, сожгли одну из мечетей. Как утверждает The Libya Observer, это сделали наемники ЧВК Вагнера.
На другой части стены, судя по кадрам, был оставлен лозунг «в цветах Зенита нету черного!» и «White Power», а также руна в виде молнии и надпись «Зенит чемпион». Кроме того, внутри мечети нашли банку от свиной тушенки.
Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) неоднократно заявляло об участии российских наемников в боях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Президент России Владимир Путин говорил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы государства и не финансируются Москвой, сообщает lenta.ru