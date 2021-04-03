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В сожженной мечети в Ливии нашли надписи «Зенит чемпион» и банку от тушенки

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В районе ливийского города Айн Зара, расположенного неподалеку от Триполи, сожгли одну из мечетей. Как утверждает The Libya Observer, это сделали наемники ЧВК Вагнера.

Издание опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлены последствия пожара. На одной из обугленных стен неизвестный написал строчку из песни «Слава России» группы «Гипоталамус», в которой говорится о ненависти к мечетям на русской земле. Под этими словами выведено 14/88.

На другой части стены, судя по кадрам, был оставлен лозунг «в цветах Зенита нету черного!» и «White Power», а также руна в виде молнии и надпись «Зенит чемпион». Кроме того, внутри мечети нашли банку от свиной тушенки.

Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) неоднократно заявляло об участии российских наемников в боях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Президент России Владимир Путин говорил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы государства и не финансируются Москвой, сообщает lenta.ru

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