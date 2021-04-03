Общество

вчера, 15:54

В департаменте ЖКХ мэрии рекомендуют не пускать в квартиры чистящих вентканалы коммерсантов

22 4553
#ЖКХ
11
В департаменте ЖКХ мэрии рекомендуют не пускать в квартиры чистящих вентканалы коммерсантов

А клюнувших на их удочку липчан просят обращаться в полицию.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Елена и рассказала историю о новом разводе в сфере ЖКХ, жертвой которого едва не стала ее мама-пенсионерка:

- Сегодня мне представилось лицезреть неприятную картину в квартире у своей мамы. Стук в дверь. Заходит человек, облаченный в джинсы и робу, похожую на робу газовщиков. Показал документ, сказал, что представитель городской организации «Ваш дом». Моя мама поверила ему. После чего он начал ходить и замерять специальным прибором, как работает вентиляция в квартире. Проверил туалет, ванную комнату. Когда пришел на кухню и начал проверять там вентиляцию, мы с мужем заподозрили что-то неладное в этом человеке: в его действиях улавливались формы психологического воздействия, которые используют обычно мошенники, чтобы навязать какой-то товар или услуги по неадекватным ценам.

Елена и ее муж стали искать сведения об этой организации в Интернете и тут же наткнулись на описание нового вида мошенничества, один в один похожим на их случай.

- У людей вызывают доверие их документы. После чего мошенники психологически подводят человека к тому, что ему нужно прочистить срочно вентиляцию за 7 тысяч рублей (или 13 тысяч с какой-то дополнительной услугой). Доверчивый гражданин соглашается, к нему приходят с обычным компрессором, а потом говорят, например, что достали голубя из вытяжки. Отдают договор. Мамину соседку, кстати, на тот момент они уже успели обмануть. Она отдала мошенникам 7000 рублей. После того, как мы его с позором выгнали, мы пошли к соседке посмотреть в договоре, что это за компания. К сожалению, полностью изучить договор не получилось, так как мы сильно торопились. Но выяснили, что сайта данной компании нет, там написан несуществующий адрес. Когда мы вышли из подъезда, увидели стоящую у входа в подъезд машину «Хонда-Цивик» с воронежскими номерами, где сидели лица нерусской национальности, одетые в такие же робы, как и у того, кто заходил к маме. Т.е. это те самые люди, которые «чистят вентиляции» у наших доверчивого населения, - говорит Елена.

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Мы обратились за комментариями в департамент ЖКХ администрации Липецка. Там сказали, что людям в наше неспокойное время вообще не стоит впускать в квартиры представителей организаций, которых они сами не вызывали. Вентканалы обязаны чистить сотрудники управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома. И эта работа в ходит в тариф на содержание жилья. Как правило, администрация УК или ТСЖ заранее уведомляет о таких работах жильцов. Поэтому попавшихся на такие коммерческие предложения липчан просят обращаться в полицию.

Однако полиция не будет заниматься никакими расследованиями, так как действуют эти аферисты... совершенно законно!

- Если незнающие люди, а это, как правило, старики, подписывают подсунутый им договор, в котором свои услуги коммерсанты оценивают в любую сумму, и сами отдают им деньги, то в этом случае правоохранительные органы не видят ни уголовно наказуемого деяния, ни административного правонарушения, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в одной из городских «управляшек».

Исполнителем работ в случае, рассказанным нам Еленой, является ИП Владислава Перова. Оно  зарегистрировано в прошлом году одной из налоговых инспекцией Тамбовской области. Основным видом его работы является «деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений».

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На наше удивление, мы легко дозвонились до Владислава Перова по указанному в его договоре мобильному телефону. И вот что услышали:

- Да, мы частная служба. Мы работаем на договорной основе. Мы в квартиры не ломимся. Мы стучим в двери, предлагаем свои услуги по проверке и очистке вентиляции. Если нас пускают, мы прямо при жильцам проверяем тягу. Элементарный тест по прикладыванию листочка бумаги к вытяжке показывает, что она, как правило, не работает. И мы не просим оплачивать нам работу. Стояк, да, очищает УК. Но они сверху пробивают основной вертикальный вентканал, и не чистят горизонтальные отводы, ведущие в кухню и в санузел. Эту работу делаем мы.

Но почему Владислав Перов ломит за свою услугу семь тысяч рублей и больше? Разве коммерсант не понимает, что это очень большие деньги за плевую, в общем-то, работу?

Ответа на этот вопрос предприниматель не дал. Его телефон замолчал.
22 4553
#ЖКХ
11

Комментарии (22)

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Фауст

вчера, 22:15
Железный Феликс улыбнулся...! Как это действуют "совершенно законно."..?!
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"Вентканалы обязаны

вчера, 20:08
чистить сотрудники управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома" Знают, что УК никогда их не чистят и решили воспользоваться.
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Житель

вчера, 20:07
В прошлом году примерно в это же время такие спецы тоже чистили карманы доверии выходные, я их тогда ещё послала подальше,а ещё есть ушлые поверители счетчиков воды без лицензии,но с хорошим аппетитом на оплату,люди будьте бдительны,звоните в квадру и узнавайте номера там
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гость

вчера, 19:30
Комментатор, Да канешна! Всё загерметизировали. Не слышали, как сквозняк в розетках и выключателях гуляет??? Не возможно просто так сделать герметичным помещение. Просто некоторые соседи , делая ремонт, нарушают целостность вентилляционных камер. И фсё.Точно так же ставят вентили на трубы ( без моска) прямые/обратки. Потом весь дом ходит на изжоге , вместе с слесарями, выясняя причину. В каждую квартиру , ведь не войдёшь. Это такая же хрень, как самовольная перепланировка, которая боком выходит всем остальным.
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Гость

вчера, 19:29
А разве они не вводят доверчивых пенсионеров в заблуждение????
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Сенсей.

вчера, 19:21
Вылавливать отщепенцев и тащить их ко мне за пятерочку,а там уж я свое дело знаю.
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КОМДИВ

вчера, 19:14
Люди! кругом одни рога и копыта
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Папа

вчера, 19:04
Не нормально, не пускайте, а номер спрятали....
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Комментатор

вчера, 19:02
Листочек не притягивается потому что нет тяги. А тяги нет потому что установили окна в пластмассовых рамах и этим добились герметичности помещения. Чтобы воздух вытягивался через вентиляцию, нужно чтобы воздух где- то в другом месте заходил в квартиру, а для этого надо приоткрыть окно. Тогда сразу появится тяга и листочек присосётся. А если не приоткрывать окно, то даже с мощной вытяжкой тяги не будет! Или со включенной вытяжкой начнется обратная тяга в другом вентиляционном канале, например включаете вытяжку на кухне, а в туалете начинает засасываться воздух из вентиляционного отверстия к вам. А пробовали эти работники, после "прочистки" вентиляционного канала листочек начинал присасываться? Есть подозрение что он всё равно не присасывался, я написал почему.
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1

вчера, 19:01
и еще обязательно надо учитывать в расчетах температуру воздуха на улице и в помещении. и второе, чистка решетки в вентканале(это и есть по факту их услуга, как они сами и сказали) исходя из федеральных сметных нормативов составляет около 20р/шт. есть конечно такая вещь, как свобода договора(ну договорились так, что теперь), но есть решения в том числе верховного суда корректирующие эту свободу...в общем нужно будет милиции это закрыть сделают. остальное на их совести, хоть и время на это им тратить некогда
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