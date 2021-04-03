В департаменте ЖКХ мэрии рекомендуют не пускать в квартиры чистящих вентканалы коммерсантов

А клюнувших на их удочку липчан просят обращаться в полицию.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Елена и рассказала историю о новом разводе в сфере ЖКХ, жертвой которого едва не стала ее мама-пенсионерка:- Сегодня мне представилось лицезреть неприятную картину в квартире у своей мамы. Стук в дверь. Заходит человек, облаченный в джинсы и робу, похожую на робу газовщиков. Показал документ, сказал, что представитель городской организации «Ваш дом». Моя мама поверила ему. После чего он начал ходить и замерять специальным прибором, как работает вентиляция в квартире. Проверил туалет, ванную комнату. Когда пришел на кухню и начал проверять там вентиляцию, мы с мужем заподозрили что-то неладное в этом человеке: в его действиях улавливались формы психологического воздействия, которые используют обычно мошенники, чтобы навязать какой-то товар или услуги по неадекватным ценам.Елена и ее муж стали искать сведения об этой организации в Интернете и тут же наткнулись на описание нового вида мошенничества, один в один похожим на их случай.- У людей вызывают доверие их документы. После чего мошенники психологически подводят человека к тому, что ему нужно прочистить срочно вентиляцию за 7 тысяч рублей (или 13 тысяч с какой-то дополнительной услугой). Доверчивый гражданин соглашается, к нему приходят с обычным компрессором, а потом говорят, например, что достали голубя из вытяжки. Отдают договор. Мамину соседку, кстати, на тот момент они уже успели обмануть. Она отдала мошенникам 7000 рублей. После того, как мы его с позором выгнали, мы пошли к соседке посмотреть в договоре, что это за компания. К сожалению, полностью изучить договор не получилось, так как мы сильно торопились. Но выяснили, что сайта данной компании нет, там написан несуществующий адрес. Когда мы вышли из подъезда, увидели стоящую у входа в подъезд машину «Хонда-Цивик» с воронежскими номерами, где сидели лица нерусской национальности, одетые в такие же робы, как и у того, кто заходил к маме. Т.е. это те самые люди, которые «чистят вентиляции» у наших доверчивого населения, - говорит Елена.Мы обратились за комментариями в департамент ЖКХ администрации Липецка. Там сказали, что людям в наше неспокойное время вообще не стоит впускать в квартиры представителей организаций, которых они сами не вызывали. Вентканалы обязаны чистить сотрудники управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома. И эта работа в ходит в тариф на содержание жилья. Как правило, администрация УК или ТСЖ заранее уведомляет о таких работах жильцов. Поэтому попавшихся на такие коммерческие предложения липчан просят обращаться в полицию.Однако полиция не будет заниматься никакими расследованиями, так как действуют эти аферисты... совершенно законно!- Если незнающие люди, а это, как правило, старики, подписывают подсунутый им договор, в котором свои услуги коммерсанты оценивают в любую сумму, и сами отдают им деньги, то в этом случае правоохранительные органы не видят ни уголовно наказуемого деяния, ни административного правонарушения, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в одной из городских «управляшек».Исполнителем работ в случае, рассказанным нам Еленой, является ИП Владислава Перова. Оно зарегистрировано в прошлом году одной из налоговых инспекцией Тамбовской области. Основным видом его работы является «деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений».На наше удивление, мы легко дозвонились до Владислава Перова по указанному в его договоре мобильному телефону. И вот что услышали:- Да, мы частная служба. Мы работаем на договорной основе. Мы в квартиры не ломимся. Мы стучим в двери, предлагаем свои услуги по проверке и очистке вентиляции. Если нас пускают, мы прямо при жильцам проверяем тягу. Элементарный тест по прикладыванию листочка бумаги к вытяжке показывает, что она, как правило, не работает. И мы не просим оплачивать нам работу. Стояк, да, очищает УК. Но они сверху пробивают основной вертикальный вентканал, и не чистят горизонтальные отводы, ведущие в кухню и в санузел. Эту работу делаем мы.Но почему Владислав Перов ломит за свою услугу семь тысяч рублей и больше? Разве коммерсант не понимает, что это очень большие деньги за плевую, в общем-то, работу?Ответа на этот вопрос предприниматель не дал. Его телефон замолчал.