Здоровье
сегодня, 17:10
На улице Гагарина в Липецка построят детскую поликлинику
Новое учреждение заменит две других поликлиники - №3 и №4 на улицах Гагарина и Филипченко.
Объявлен электронный аукцион на строительство нового поликлинического корпуса в Липецке по улице Гагарина.
Как сообщили в управление архитектуры строительства Липецкой области, здание детской поликлиники построят рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца ноября 2022 года. По проекту, поликлиника представляет собой два корпуса: лечебный и лабораторный, связанные переходом. Первый корпус – трехэтажный, второй - одноэтажный.
На первом этаже приемного корпуса предполагаются регистратура, картохранилище, гардероб для посетителей, санузлы, кабинеты отделения функциональной диагностики, рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, прививочные кабинеты, кабинет забора крови, кабинет здорового ребенка, игровая зона, ординаторские, кабинеты медико-социальной помощи, кабинет вызова врача на дом, колл-центр, процедурный кабинет, кабинет неотложной помощи, кабинет инфекционных заболеваний, кабинет врача по медицинской профилактике, стоматологический кабинет.
На втором этаже разместятся кабинеты участковых врачей педиатрических отделений, кабинеты узких специалистов (аллерголога-иммунолога, отоларинголога, травматолога-ортопеда, кардиолога, уролога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, нефролога, хирурга, офтальмолога, психолога, логопеда), комната для кормления, игровая зона, служебные помещения для персонала.
На третьем этаже будет располагаться отделение дневного стационара на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетом массажа, физиотерапевтическими кабинетами.
В лабораторном корпусе будут проводить прием анализов и сами исследования.
Конструктивные решения проекта должны обеспечить оптимальные условия программы «Бережливая поликлиника» для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима труда медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену и будет соответствовать современным требованиям доступности и качества первичной медицинской помощи.
Новое учреждение заменит две других поликлиники - №3 и № 4. Обе расположены на первых этажах жилых домов и их состояние находится на крайне неудовлетворительном уровне -капитальный ремонт не проводился более 30 лет. Кроме того, площадь и набор помещений этих поликлиник не соответствуют требованиям СанПиН.
Как сообщили в управление архитектуры строительства Липецкой области, здание детской поликлиники построят рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца ноября 2022 года. По проекту, поликлиника представляет собой два корпуса: лечебный и лабораторный, связанные переходом. Первый корпус – трехэтажный, второй - одноэтажный.
На первом этаже приемного корпуса предполагаются регистратура, картохранилище, гардероб для посетителей, санузлы, кабинеты отделения функциональной диагностики, рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, прививочные кабинеты, кабинет забора крови, кабинет здорового ребенка, игровая зона, ординаторские, кабинеты медико-социальной помощи, кабинет вызова врача на дом, колл-центр, процедурный кабинет, кабинет неотложной помощи, кабинет инфекционных заболеваний, кабинет врача по медицинской профилактике, стоматологический кабинет.
На втором этаже разместятся кабинеты участковых врачей педиатрических отделений, кабинеты узких специалистов (аллерголога-иммунолога, отоларинголога, травматолога-ортопеда, кардиолога, уролога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, нефролога, хирурга, офтальмолога, психолога, логопеда), комната для кормления, игровая зона, служебные помещения для персонала.
На третьем этаже будет располагаться отделение дневного стационара на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетом массажа, физиотерапевтическими кабинетами.
В лабораторном корпусе будут проводить прием анализов и сами исследования.
Конструктивные решения проекта должны обеспечить оптимальные условия программы «Бережливая поликлиника» для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима труда медицинского персонала. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену и будет соответствовать современным требованиям доступности и качества первичной медицинской помощи.
Новое учреждение заменит две других поликлиники - №3 и № 4. Обе расположены на первых этажах жилых домов и их состояние находится на крайне неудовлетворительном уровне -капитальный ремонт не проводился более 30 лет. Кроме того, площадь и набор помещений этих поликлиник не соответствуют требованиям СанПиН.
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22.01.2021 12:29Здоровье