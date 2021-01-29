Коронавирус

30 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 149 новых случаев COVID-19, три человека умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 149 новых случаев COVID-19, три человека умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 153 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 149 новых случаев коронавирусной инфекции, 153 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 632 человек, 16 647 из них выздоровели, 366 — умерли.

В России за сутки выявлены 19 238 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 204 человека, 534 человека от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 813 048 случаев коронавирусной инфекции, 3 255 462 человека выздоровели, 72 185 человек от COVID-19 умерли.
209
#коронавирус

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