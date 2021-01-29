Происшествия

38 минут назад

В камере липецкого СИЗО обнаружен мертвым 23-летний арестованный

15 2677
#СИЗО #
3
В камере липецкого СИЗО обнаружен мертвым 23-летний арестованный

Прокуратура Липецкой области внесла представление УФСИН.

Как стало известно GOROD48, несколько дней назад в камере липецкого СИЗО обнаружен труп 23-летнего липчанина. Парень совершил суицид.

В прокуратуре Липецкой области этот факт подтвердили. 

- По данному факту прокуратурой Липецкой области была проведена проверка, в адрес УФСИН России по Липецкой области внесено представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства о соблюдении надзора за содержанием лиц обвиняемых в совершении преступлений, сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.
15 2677
#СИЗО #
3

Комментарии (15)

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Как гость
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Смешной

4 минуты назад
Валентина, к этому приложила руку совесть этого парня или наркотическая ломка.
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Смешной

5 минут назад
вот и все..., А какое отношение имеют к СИЗО полицаи?Это не ИВС.
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Смешной

6 минут назад
Гость, а если б этот парень совершил преступление против твоих близких,как бы ты написал?
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гостья

9 минут назад
А какое преступление он совершил? Если не умышленное убийство, очень жаль, совсем молодой, жить бы ему и жить...
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вот и все...

12 минут назад
Избили полицаи его ночью, а утром объявили суицид.
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Валентина

12 минут назад
Бардак как и по всей стране, как можно было уйти из жизни, как могло в камеру попасть либо веревка, либо что острое, значит порядка нет, а может и руку приложили к этому "вершители судеб"
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Алкан с ЛТЗ

16 минут назад
Какую статью шили?
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Гость

17 минут назад
Бедный парень. Очень жаль.
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Tusa

18 минут назад
Почему он там оказался? За что задержали? Были ли основания для задержания? Что за беспредел происходит в городе?
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777

20 минут назад
Там нелюди работают. Что мужики, что бабы. Будьте прокляты до седьмого колена!
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