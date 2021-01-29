В камере липецкого СИЗО обнаружен мертвым 23-летний арестованный

Прокуратура Липецкой области внесла представление УФСИН.

Как стало известно GOROD48, несколько дней назад в камере липецкого СИЗО обнаружен труп 23-летнего липчанина. Парень совершил суицид.



В прокуратуре Липецкой области этот факт подтвердили.



- По данному факту прокуратурой Липецкой области была проведена проверка, в адрес УФСИН России по Липецкой области внесено представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства о соблюдении надзора за содержанием лиц обвиняемых в совершении преступлений, сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.

