Происшествия
38 минут назад
В камере липецкого СИЗО обнаружен мертвым 23-летний арестованный
Прокуратура Липецкой области внесла представление УФСИН.
Как стало известно GOROD48, несколько дней назад в камере липецкого СИЗО обнаружен труп 23-летнего липчанина. Парень совершил суицид.
В прокуратуре Липецкой области этот факт подтвердили.
- По данному факту прокуратурой Липецкой области была проведена проверка, в адрес УФСИН России по Липецкой области внесено представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства о соблюдении надзора за содержанием лиц обвиняемых в совершении преступлений, сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.
В прокуратуре Липецкой области этот факт подтвердили.
- По данному факту прокуратурой Липецкой области была проведена проверка, в адрес УФСИН России по Липецкой области внесено представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства о соблюдении надзора за содержанием лиц обвиняемых в совершении преступлений, сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.
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