НЛМК расширил возможности внутризаводской инфраструктуры

На Новолипецком металлургическом комбинате ввели в строй пятый по счету парк внутризаводской железнодорожной станции «Новолипецк», который будет принимать, сортировать и отправлять четверть всех поездов с сырьем и продукцией через сеть РЖД.

- Новый парк позволит разгрузить логистические мощности Липецкой площадки: за последние 10 лет вагонопоток на предприятии увеличился на 40%. Новый парк будет принимать поезда с сырьем для доменных печей (кокс, уголь) и отправлять составы с готовой продукцией (слябы, гранулированный шлак), а также порожние полувагоны, - сообщили в пресс-службе предприятия.



Увеличенная до 1250 метров длина путей нового парка позволит принимать и отправлять длинносоставные и тяжеловесные поезда. Это значительно повысит эффективность грузоперевозок, ускорит сроки доставки заказов потребителям и позволит сэкономить топливо.



Фото пресс-службы НЛМК.

