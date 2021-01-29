НЛМК Live

57 минут назад

НЛМК расширил возможности внутризаводской инфраструктуры

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НЛМК расширил возможности внутризаводской инфраструктуры

На Новолипецком металлургическом комбинате ввели в строй пятый по счету парк внутризаводской железнодорожной станции «Новолипецк», который будет принимать, сортировать и отправлять четверть всех поездов с сырьем и продукцией через сеть РЖД.  

- Новый парк позволит разгрузить логистические мощности Липецкой площадки: за последние 10 лет вагонопоток на предприятии увеличился на 40%. Новый парк будет принимать поезда с сырьем для доменных печей (кокс, уголь) и отправлять составы с готовой продукцией (слябы, гранулированный шлак), а также порожние полувагоны, - сообщили в пресс-службе предприятия.   

Увеличенная до 1250 метров длина путей нового парка позволит принимать и отправлять длинносоставные и тяжеловесные поезда. Это значительно повысит эффективность грузоперевозок, ускорит сроки доставки заказов потребителям и позволит сэкономить топливо.  

Фото пресс-службы НЛМК.
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