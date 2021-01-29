57 минут назад
НЛМК расширил возможности внутризаводской инфраструктуры
На Новолипецком металлургическом комбинате ввели в строй пятый по счету парк внутризаводской железнодорожной станции «Новолипецк», который будет принимать, сортировать и отправлять четверть всех поездов с сырьем и продукцией через сеть РЖД.
Увеличенная до 1250 метров длина путей нового парка позволит принимать и отправлять длинносоставные и тяжеловесные поезда. Это значительно повысит эффективность грузоперевозок, ускорит сроки доставки заказов потребителям и позволит сэкономить топливо.
Фото пресс-службы НЛМК.