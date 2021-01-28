24-летний мужчина расплатился в сельском магазине поддельными 5000 рублей

Теперь его будут судить.

Прокуратурой Хлевенского района направлено в суд уголовное дело по факту сбыта и покушения на сбыт заведомо поддельных денег.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 ноября прошлого года 24-летний мужчина дважды попытался расплатиться поддельными купюрами в 5000 рублей в торговых точках в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Один раз ему это удалось - в магазине купюру приняли. Но уже во второй торговой точке мужчину задержали сотрудники полиции.



По словам мужчины, он сам стал жертвой обмана – две поддельные купюры ем вручили, а когда он это обнаружил, то решил поскорее от них избавиться, не понеся материальных потерь. Но следствие полагает, что купюры были приобретены у неустановленного лица.



В отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь его будут судить по части 3 ст. 30, части 1 статьи 186 УК РФ – хранение в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Молодому мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-хода осужденного за период до пяти лет или без такового.



Добавим, что пятитысячная купюра – это самая популярная подделка в Липецкой области. По данным Отделения по Липецкой области Главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу, только с июля по сентябрь прошлого года в банковской системе Липецкой области выявлено 66 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, а также 2 поддельные купюры номиналом 100 долларов США. Это на 8 штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером среди выявленных рублевых подделок остаются пятитысячные купюры: за третий квартал об-наружена 51 штука. Подделок номиналом 1 тысяча рублей выявлено 11 штук, фальшивых двухтысячных купюр – две, а 500 и 100-рублевых – по одной.



Обнаружив подозрительную банкноту, следует отнести купюру в любой банк. Экспертиза бесплатна, и чаще всего специалисты кредитной организации проведут ее сразу при вас. Если у банковских сотрудников возникнут сомнения, подозрительную купюру отправят на проверку в Банк России. А вот попытка сбыть поддельные деньги - это серьезное правонарушение.







