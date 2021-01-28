«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»

В Липецке объявился корыстный «Робин Гуд», который не прочь и сдать нарушителей правил дорожного движения, и озолотиться за их счет.

В липецком сегменте социальных сетей появилось сообщение местной автомобилистки, которую неизвестный решил наказать за нарушение правил парковки. Утром липчанка нашла под дворниками легковушки записку с предложением перевести на счет мобильного номера деньги. Или фото и виде отправят в ГИБДД.



Женщина не отрицала того, что неправильно поставила автомобиль на стоянку, но платить анониму или нет не решила. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД Липецкой области, заявлений о вымогательстве денег за фото и видео нарушений правил парковки пока не поступало.

