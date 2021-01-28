сегодня, 13:15
«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»
В Липецке объявился корыстный «Робин Гуд», который не прочь и сдать нарушителей правил дорожного движения, и озолотиться за их счет.
Женщина не отрицала того, что неправильно поставила автомобиль на стоянку, но платить анониму или нет не решила. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД Липецкой области, заявлений о вымогательстве денег за фото и видео нарушений правил парковки пока не поступало.
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