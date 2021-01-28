Происшествия

сегодня, 13:15

«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»

29 2960
#вымогательство
1
«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»

В Липецке объявился корыстный «Робин Гуд», который не прочь и сдать нарушителей правил дорожного движения, и озолотиться за их счет.

В липецком сегменте социальных сетей появилось сообщение местной автомобилистки, которую неизвестный решил наказать за нарушение правил парковки. Утром липчанка нашла под дворниками легковушки записку с предложением перевести на счет мобильного номера деньги. Или фото и виде отправят в ГИБДД.

Женщина не отрицала того, что неправильно поставила автомобиль на стоянку, но платить анониму или нет не решила. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД Липецкой области, заявлений о вымогательстве денег за фото и видео нарушений правил парковки пока не поступало.
29 2960
#вымогательство
1

Комментарии (29)

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Не путаем

11 минут назад
дед, это не активисты, это вымогатели и шантажисты.
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двойные стандарты

16 минут назад
Перри Мейсон, .. это тебе не на ковид диссидентов стучать)) ха ха
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поставить быдло в стойло

20 минут назад
Перри Мейсон, .. без стукачей город превратится в автопомойку
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Горожанин

20 минут назад
Я конечно против парковки в неположенных местах, но эти мамкины вымогатели слышали о ст. 163 УК РФ, а ответственность там гораздо интереснее чем в 12.28 КоаП.
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Вальяжный автогаражевладелец

23 минуты назад
Местный, .. а я неграмотный
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Вова Животиков

24 минуты назад
Это адепты провального собирают ему грев.
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пешеход

24 минуты назад
Весь кайф в том,что один человек с этой маленькой листовкой,"залез"в голову тысячам автохамов!Теперь каждый раз,паркуясь на ночь,они будут думать о бумажке под дворником,а это нервы,бессонница,стресс!
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Коля плиточник

27 минут назад
Ненавистный сосед на ржавой Дэу Лагос хохлятского производства
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дед

28 минут назад
Перри Мейсон",Ну вот, вырастили поколение "гражданских активистов" в простонародье-стукачей..." Все как в цивилизованных странах...Демократия однако....
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Молодец

34 минуты назад
Робин Гуд. Редакции спасибо...сейчас все пойдут играть в эту игру
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