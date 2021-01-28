В Липецкой области появились COVID-мошенницы

Пока известно только об одной попытке обмануть пенсионеров.

Липчанка Дарья рассказала GOROD48 ситуацию, с которой столкнулись ее пожилые родственники. К ним в дом пришли женщины, которые хотели дать пенсионерам по 2 000 рублей.



- Вчера днем в дом к моей бабушке, которая живет в селе Головщино Грязинского района, пришли две женщины. Они сказали, что сейчас пожилым людям из-за коронавируса выплачивают по 2 000 рублей. Наличными, на руки, чтобы купили лекарства. Бабушку смутила эта история, она рассказала о ситуации мне, - сообщила Дарья. - Бабушка не запомнила приметы женщин, которые, вероятно всего, мошенницы. Одной женщине около 45 лет, вторая на вид чуть старше.



Как известно, подобных выплат в Липецкой области официально не проводится. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, попытка мошенничества с подобным сценарием выявлена впервые. Липчанам стоит быть начеку.



- Полиция предупреждает, что информацию о всех возможных выплатах нужно уточнять в официальных источниках. На дому никаких операций с денежными средствами не осуществляется. В случае обращения к вам незнакомых вам людей, стоит незамедлительно позвонить 02, 112 или вашему участковому, - советуют в УМВД по Липецкой области.