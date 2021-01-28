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Зимняя погода вернется в Центральную Россию в начале февраля
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Настоящая морозная климатическая зима вернется к россиянам в начале февраля.
28 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале февраля ждут морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем, что приближается к климатической норме, - передает ТАСС.
"В понедельник уже 9-14 градусов мороза будет, дневные температуры - около 6-7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды", - сообщил Вильфанд.
Однако, по его словам, до конца января россиян все еще ждут заметные погодные аномалии: температура будет выше нормы примерно на 12 градусов в течение рабочей недели и на 7 градусов в выходные дни.
25 января замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что морозы под 30 градусов еще могут вернуться в Москву и Центральный регион в феврале. Сильные морозы наблюдались в европейской части России в середине января, - пишут "Известия".
"В понедельник уже 9-14 градусов мороза будет, дневные температуры - около 6-7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды", - сообщил Вильфанд.
Однако, по его словам, до конца января россиян все еще ждут заметные погодные аномалии: температура будет выше нормы примерно на 12 градусов в течение рабочей недели и на 7 градусов в выходные дни.
25 января замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что морозы под 30 градусов еще могут вернуться в Москву и Центральный регион в феврале. Сильные морозы наблюдались в европейской части России в середине января, - пишут "Известия".
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