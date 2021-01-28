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сегодня, 10:27
В ЦБ РФ назвали методы борьбы с навязчивыми звонками с предложениями кредита
Существует несколько способов положить конец навязчивым звонкам из банков с предложениями кредитов.
Центральный банк России сообщил о нескольких вариантах борьбы со звонками из кредитных организаций с заманчивыми предложениями.
Представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ РФ Анна Подковкина рассказала в интервью радио Sputnik, что отказаться от навязчивых звонков с предложениями кредита можно в устной, а если это не поможет, то в письменной форме. В случае, если и после этого звонки продолжает поступать, клиент может обратиться с жалобой к регулятору, то есть в Банк России.
"Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. Также потребитель может обратиться к регулятору, и дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков", – заметила Подковкина.
По ее словам, звонки о так называемом "предодобренном" кредите поступают российским гражданам довольно часто. Бывает так, что некоторым банковским клиентам подобные предложения поступают по несколько раз в день. Сами по себе такие звонки не являются нарушением. Наибольшее количество таких звонков поступает хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам, - отметила представитель ЦБ РФ.
"Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях. Часто такие предложения поступают клиентам, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве заемщиков, поэтому банк готов им предложить новый кредит", - пояснила Подковкина.
Представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ РФ Анна Подковкина рассказала в интервью радио Sputnik, что отказаться от навязчивых звонков с предложениями кредита можно в устной, а если это не поможет, то в письменной форме. В случае, если и после этого звонки продолжает поступать, клиент может обратиться с жалобой к регулятору, то есть в Банк России.
"Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. Также потребитель может обратиться к регулятору, и дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков", – заметила Подковкина.
По ее словам, звонки о так называемом "предодобренном" кредите поступают российским гражданам довольно часто. Бывает так, что некоторым банковским клиентам подобные предложения поступают по несколько раз в день. Сами по себе такие звонки не являются нарушением. Наибольшее количество таких звонков поступает хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам, - отметила представитель ЦБ РФ.
"Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях. Часто такие предложения поступают клиентам, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве заемщиков, поэтому банк готов им предложить новый кредит", - пояснила Подковкина.