Происшествия

сегодня, 18:58

На трассе «Дон» в Липецкой области в ДТП попали две фуры

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#ДТП
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На трассе «Дон» в Липецкой области в ДТП попали две фуры

Один грузовик догнал другой.

Сегодня вечером в Задонском районе на 428-м километре трассы М-4 "Дон" произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло около 17.20. Первым грузовиком управлял 45-летний водитель, вторым - 49-летний водитель. В какой-то момент водитель второй фуры отвлёкся и "догнал" двигающийся впереди грузовик. В результате ДТП пострадал второй водитель второй фуры - на момент происшествия сменный водитель был пассажиром и отдыхал.  

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на месте аварии работало одно отделение спасателей.

- Сотрудники МЧС на месте происшествия обеспечили пожарную безопасность, деблокировали пострадавшего и оказали помощь по перемещению мужчины до автомобиля "Скорой помощи", - отметили в пресс-службе. - В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники УГИБДД.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области. 


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#ДТП
2

Комментарии (1)

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Меня зовут Гиви...

32 минуты назад
Да они как оголтелые гоняют...
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