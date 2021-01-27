На трассе «Дон» в Липецкой области в ДТП попали две фуры

Один грузовик догнал другой.

Сегодня вечером в Задонском районе на 428-м километре трассы М-4 "Дон" произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло около 17.20. Первым грузовиком управлял 45-летний водитель, вторым - 49-летний водитель. В какой-то момент водитель второй фуры отвлёкся и "догнал" двигающийся впереди грузовик. В результате ДТП пострадал второй водитель второй фуры - на момент происшествия сменный водитель был пассажиром и отдыхал.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на месте аварии работало одно отделение спасателей.- Сотрудники МЧС на месте происшествия обеспечили пожарную безопасность, деблокировали пострадавшего и оказали помощь по перемещению мужчины до автомобиля "Скорой помощи", - отметили в пресс-службе. - В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники УГИБДД.