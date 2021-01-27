Общество

49 минут назад

На лекарства амбулаторным больным COVID-19 в Липецкой области выделили 13,9 млн рублей

8 246
#коронавирус #лечение #вакцина
На лекарства амбулаторным больным COVID-19 в Липецкой области выделили 13,9 млн рублей

Эти средства должны пойти на обеспечение медикаментами тех, кто проходит лечение дома.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам РФ 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом. Ранее на аналогичные цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 млрд рублей.

Липецкая область в рамках распоряжения получит субсидию в 13,9 млн рублей. На амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 в Курской области направят 15,7 млн рублей, в Тамбовской области — 17,8 млн рублей, в Воронежской области — 45 млн рублей. Белгородской области выделена субсидия в 10,6 млн рублей.

Эти средства должны пойти на обеспечение медикаментами тех пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, указано в сообщении кабинета министров РФ.
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#коронавирус #лечение #вакцина

Комментарии (8)

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Народный фронт

11 минут назад
А на наблюдение за масочным режимом в автобусах мы выделили 5,8 млн рублей
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233

18 минут назад
Липчанин, 19 миллионов, не млрд
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Ковид это бизнес проект

27 минут назад
Если до кого то ещё не дошло
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000

35 минут назад
Заголовок шокировал думал правда миллиардов.
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Николай

37 минут назад
Если б не было Ковида - хозяева отечественных фармацевтических компаний сами бы его создали. Такое бабло из бюджета в их карманы само идет!
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Зам по тылу

41 минуту назад
Один грипферон на четверых дошел, сколько списали - не известно
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Туса

42 минуты назад
Вранье, как обычно.
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Липчанин

42 минуты назад
13,9 млрд рублей на область- просто здорово!!!
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