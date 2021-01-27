На лекарства амбулаторным больным COVID-19 в Липецкой области выделили 13,9 млн рублей

Эти средства должны пойти на обеспечение медикаментами тех, кто проходит лечение дома.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам РФ 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом. Ранее на аналогичные цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 млрд рублей.



Липецкая область в рамках распоряжения получит субсидию в 13,9 млн рублей. На амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 в Курской области направят 15,7 млн рублей, в Тамбовской области — 17,8 млн рублей, в Воронежской области — 45 млн рублей. Белгородской области выделена субсидия в 10,6 млн рублей.



Эти средства должны пойти на обеспечение медикаментами тех пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, указано в сообщении кабинета министров РФ.

